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Özersay: “Başsavcılığa gereken desteği vereceğiz”

Özersay: “Başsavcılığa gereken desteği vereceğiz”

07 Şubat 2019 Perşembe 09:18
Özersay: “Başsavcılığa gereken desteği vereceğiz”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Başsavcı Ersoy Ölçter’i bu sabah makamında kabul ederek bir süre görüştü. 

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bir süre önce Başsavcı’yı makamında ziyaret ettiğini bugün de Başsavcının bir nevi iadeiziyaret yaptığını ve görüşmede Hukuk Dairesi’nin her nevi personel ve diğer ihtiyaçlarının ele alındığını belirten Bakan Özersay şöyle devam etti:

“Başsavcılığımıza gereken desteği vereceğiz. Bu ülkede idarenin bir hukuk devletine yakışır şekilde çalışabilmesi, hukukun sınırları içerisinde harekete edebilmesi için kamunun yararını esas alan bir hukuk anlayışına ihtiyacı vardır. Bu açıdan Başsavcılık çok kritik bir rol oynar. İdare bu türden bir desteği hukuk dairesinden almalıdır. Öte yandan Başsavcılığın takibini yaptığı ve bundan sonra yapacağı dosyalar bu ülkede zaman içerisinde hesap verebilir bir yönetim anlayışının yerleşmesinde en önemli unsurlardan birisi olacaktır. Ancak bunun için Başsavcılığın da ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Üzerimize düşeni yapmaya başladık, bundan sonra da yapacağız.”

Son Güncelleme: 07.02.2019 12:30
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri BakanıKudret özersayBaşsavcı Ersoy Ölçter
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