Özersay: “Artık konuşma sırası Kıbrıs Türk halkındadır”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Güzelyurt’ta Kaymakamlık’ı, devlet dairelerini ve Sosyal Hizmetler Dairesi’ni ziyaret etti.

Seçim ofisinden verilen bilgiye göre, ziyaretleri sırasında kamu görevlilerinin özellikle salgın döneminde ortaya koymuş oldukları fedakarlık ve emek için kendilerine teşekkür eden Özersay, aylardır cumhurbaşkanlığına aday olanların farklı konularda görüşlerini anlattıklarını, kendisinin de detaylı bir biçimde ortaya bir vizyon koyarak bunun altını doldurduğunu ve düşüncelerini nasıl hayata geçireceği konusunda kamuoyuna sürekli bilgiler verdiğini vurguladı.

Özersay, “Bu kadar aydır biz konuşuyoruz artık konuşma sırası sizdedir, Kıbrıs Türk halkındadır. Ben Kıbrıs Türk halkının ülke menfaati için sağlıklı bir karar vereceğine ve bu ülkenin önünü açacak bir değişime destek vereceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

Özersay, bu seçimin başbakan, ekonomi bakanı veya sağlık bakanını belirleneceği bir seçim olmadığını hatırlatarak “O nedenle bu konularla bağlantılı vatandaşa vaatte bulunanları değil; bizi uluslararası alanda temsil edecek olan, hak ve menfaatlerimizi koruyacak olan toplum liderini ve bir başka ifadeyle Cumhurbaşkanını seçeceğimiz bir seçimdir” dedi.