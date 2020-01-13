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Özçınar: "Rauf Raif Denktaş değerli bir mücadele adamıydı”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, cesareti, sergilediği kararlı duruşu ile topluma liderlik etmiş, halkını seven ve mütevazi kişiliği ile tanınan değerli bir mücadele adamı olduğunu kaydetti. 

Özçınar: "Rauf Raif Denktaş değerli bir mücadele adamıydı”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, cesareti, sergilediği kararlı duruşu ile topluma liderlik etmiş, halkını seven ve mütevazi kişiliği ile tanınan değerli bir mücadele adamı olduğunu kaydetti. 

13 Ocak 2020 Pazartesi 07:39
Özçınar: "Rauf Raif Denktaş değerli bir mücadele adamıydı”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Rauf Raif Denktaş’ın 8. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm hayatını Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlığına adayan Kurucu Cumhurbaşkanı  Rauf Raif Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 8’inci yılında özlemle andıklarını belirtti. 
Özçınar mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Rauf Raif Denktaş, cesareti, sergilediği kararlı duruşu ile topluma liderlik etmiş, halkını seven ve mütevazi kişiliği ile tanınan değerli bir mücadele adamıydı.

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Büyük Devlet Adamı Denktaş’ın Kıbrıs Türk Halkının haklı davası için verdiği mücadele asla unutulmayacaktır.
Tarihteki ve kalplerimizdeki yerini daima koruyacak olan Merhum Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anarken, aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz.” 
 

Son Güncelleme: 13.01.2020 10:44
Anahtar Kelimeler:
Rauf Raif DenktaşMahmut Özçınar
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