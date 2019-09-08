Otello Çoksesli Korosu İspanya'da çoksesli Kıbrıs Türkülerini seslendirecek

İspanya’nın “Lloret de Mar’’ şehrinde 10-15 Eylül’de yer alacak ‘’9. Uluslararası ‘Pau Casals’ Koro Yarışması ve Festivali’ne’’ davet edilen koro, halk şarkıları kategorisinde yarışacak.
Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’nden verilen bilgiye göre, çeşitli ülkelerden binlerce koristin katılacağı festival ve yarışmada Otelle Çoksesli Korosu dini müzik kategorisinde de Barselona’nın en büyük katedralinde performans sergileyecek.
İspanya’ya gitmek üzere yarın ülkeden ayrılacak 35 kişilik korist kadrosuyla Otello Çoksesli Korosu 11, 12 ve 13 Eylül tarihlerinde üç farklı yerde konserler verecek.
Otello Çoksesli Korosu’nu şefler Rana Uluçay ve Erkan Dağlı yönetecek. Besteci Oskay Hoca da koroyla birlikte İspanya’ya gidecek.
Koronun KKTC’yi müzik alanında dünyada tanıtma hedefiyle geçen yıl Prag Müzik Festivali ve Macaristan'da Türk Günü'ne, 2017’de ise Ohrid Korolar Festivali’ne katılarak konserler verdiği belirtildi.