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Örgütler kadına yönelik şiddete karşı basın açıklaması yaptı

Bazı örgütler “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla basın açıklaması yaptı. 

28 Kasım 2021 Pazar 10:45
Örgütler kadına yönelik şiddete karşı basın açıklaması yaptı

Mesarya Kadınları İnisiyatifi, Sol Hareket ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclislerinin yaptığı ortak basın açıklamasında, kadınların sokakta, evde, iş yerinde şiddete uğramaya devam ettiği savunuldu, dünyanın her yerinde kadınların ve LGBTIİ+’ların haklarına ve hayatına saldırılar olduğu ifade edildi. 

KKTC’de gece kulüplerinde kadınların pasaportlarına el konulduğu ve köleleştirildiği öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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“Cinsel kimliğimiz ve cinsel yönelimimizden dolayı fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik, dijital şiddete uğrayarak öldürülüyoruz. Kadına yönelik şiddeti ve nefret cinayetlerini umursamayan, toplumsal cinsiyet eşitliğini reddeden, kadınların köle olarak kullanılmasına göz yuman otoriter, iş birlikçi, teslimiyetçi ve gerici iktidarlar ile karşı karşıyayız. Erkek devlet öldürülen her kadından korumadığı için sorumludur.

Dilimiz, inancımız, etnik kökenimiz farklı olsa dahi bizi bir araya getiren, örgütlü mücadelemiz ve yükselttiğimiz kadın hareketidir. Hepimiz eşit, özgür ve sömürüsüz bir Dünya'da yaşamak istiyoruz. Kararlıyız, sömürülmediğimiz, öldürülmediğimiz bir dünyayı ve Kıbrıs’ı hep birlikte kuracağız. Haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.”

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Son Güncelleme: 28.11.2021 11:50
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