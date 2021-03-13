Onur ödülü sağlık çalışanlarının!

Salgın nedeniyle tören düzenlemeyeceğini açıklayan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Tıp Bayramı dolayısıyla bir video hazırlayarak, web sitesinde yer verdi.

50’nci ve 25’inci hizmet yılını doldurdukları için onur belgesi vereceği doktorları da açıklayan KTTB, bu yıl Onur Ödülü’nü ise “Kovid-19 salgınında, bilimsel temelden ayrılmadan, kendi sağlığını riske atarak, salgını ülkenin ve toplumun en az zarar ve kayıpla atlatması için ön cephede çalışan tüm sağlık çalışanlarına” verdiğini duyurdu.

GÜRKUT: “YENİDEN BİR ARADA OLABİLMEYİ DİLERİZ”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, Tıp Bayramı mesajında, “Bu vesile ile tüm meslektaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlar, daha iyi şartlarda meslek icra edeceğimiz günler için mücadelemizin süreceğini bildirir, yeniden bir arada olabilmeyi dileriz” ifadelerine yer verdi.

TIP TÖRENİ YAPILAMIYOR

Kuzey Kıbrıs’ta yıllardır, KTTB tarafından geleneksel olarak düzenlenen 14 Mart Tıp Töreni, pandemi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüz yüze gerçekleştirilemiyor.

KTTB, bu nedenle bir video hazırlayarak web sitesinde yayınladığını duyurarak, 50’nci ve 25’inci hizmet yılını dolduran hekimlere mesleğe verdikleri hizmete teşekkür amacıyla her yıl 14 Mart Tıp Bayramı Töreninde sundukları onur belgelerinin ve plaketlerinin de hazırlandığını belirtti.

25 VE 50 YILINI DOLDURAN HEKİMLER



50. hizmet yılını dolduran 1970 yılı hekimler: Dr. Ahmet Civisilli, Dr. Ahmet Kirişoğlu, Dr. Alpay Alpman, Dr. Aytekin Çolakoğlu, Dr. Fatma Galip, Dr. Hasan Bozer, Dr. Mehmet Albayrak, Dr. Meral Albayrak, Dr. Mustafa Hami, Dt. Özgül Albayrak, Dr. Sait Kenan, Dt. Zekai Yeşiladalı, Dr. Sonay Bozer”

25. hizmet yılını dolduran 1995 yılı hekimler: Dr. Arif Ersoy, Dr. Beyhan Berova, Dr. Bircan Kavaz, Dr. Dervişe Şah Tunççevik, Dr. Düriye Deren Oygar, Dr. Erkut Aşıcıoğlu, Dr. Halil Uzuner, Dr. Hatice Arslan, Dr. İbrahim Çavuşoğlu, Dr. Kalbim Arslan, Dr. Kandemir Berova, Dr. Latif Abbasoğlu, Dr. Mert Taşkın, Dr. Mustafa Hasoğlan, Dr. Ogün Olay, Dr. Özdemir Berova, Dr. Ramazan Karaköse, Dr. Sadrettin Tuğcu, Dr. Sevgi Sezenler, Dr. Sıdıka Taşeloğlu, Dr. Şerife Göksu.

50. hizmet yılını dolduran 1971 yılı hekimler: Dr. Ahmet Eti, Dr. Ata Öncel Onar, Dt. Çelen Ermiyagil, Dr. Çetin Ziya, Dr. Erşen Rehber, Dr. Hulisi Refik, Dr. Mustafa Caner Öngel, Dr. Mustafa Gazi, Dr.Dt. Mutahhar Ulusoy, Dt. Ökten Çağrı, Dr. Öztürk Ünverdi, Dr. Savaş Özyiğit, Dt. Sevilay Taşarkan,

25. hizmet yılını dolduran 1996 yılı hekimler: Dr. Abdullah Akbaş, Dr. Atakan Subaşı, Dr. Dt. Ayşe Akıncıoğlu, Dr. Burcu Albayrak, Dr. Duygu Umut, Dr. Ertunç Mevlit, Dr. Firuzan Üstüntaş Bardak, Dr. Hamit Bakırcı, Dr. Hamit Fırat Kalfaoğlu, Dr. Hüseyin Enginsoy, Dr. Hüseyin Hakkı Sezgin, Dr. Mehmet Artan, Dr. Nargis Bibi Zakaria, Dr. Nil Ergün, Dr. Sıla Usar İncirli

