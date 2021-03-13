banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bankalar da elini cebine atmalı
Bankalar da elini cebine atmalı
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle ye…
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle...
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Yasanın adı pandemi yasası değil, diğer hastalıklar nerede?
Yasanın adı pandemi yasası değil,...
banner376

Onur ödülü sağlık çalışanlarının!

Türkiye'de modern tıp eğitimine başlandığı 14 Mart'ta kutlanan Tıp Bayramı, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Covid 19’un gölgesinde kaldı.

13 Mart 2021 Cumartesi 13:45
Onur ödülü sağlık çalışanlarının!
banner337
banner391

Salgın nedeniyle tören düzenlemeyeceğini açıklayan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Tıp Bayramı dolayısıyla bir video hazırlayarak, web sitesinde yer verdi. 
50’nci ve 25’inci hizmet yılını doldurdukları için onur belgesi vereceği doktorları da açıklayan KTTB, bu yıl Onur Ödülü’nü ise “Kovid-19 salgınında, bilimsel temelden ayrılmadan, kendi sağlığını riske atarak, salgını ülkenin ve toplumun en az zarar ve kayıpla atlatması için ön cephede çalışan tüm sağlık çalışanlarına” verdiğini duyurdu.

GÜRKUT: “YENİDEN BİR ARADA OLABİLMEYİ DİLERİZ”
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, Tıp Bayramı mesajında, “Bu vesile ile tüm meslektaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlar, daha iyi şartlarda meslek icra edeceğimiz günler için mücadelemizin süreceğini bildirir, yeniden bir arada olabilmeyi dileriz” ifadelerine yer verdi.

TIP TÖRENİ YAPILAMIYOR
Kuzey Kıbrıs’ta yıllardır, KTTB tarafından geleneksel olarak düzenlenen 14 Mart Tıp Töreni, pandemi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüz yüze gerçekleştirilemiyor. 
KTTB, bu nedenle bir video hazırlayarak web sitesinde yayınladığını duyurarak, 50’nci ve 25’inci hizmet yılını dolduran hekimlere mesleğe verdikleri hizmete teşekkür amacıyla her yıl 14 Mart Tıp Bayramı Töreninde sundukları onur belgelerinin ve plaketlerinin de hazırlandığını belirtti.

25 VE 50 YILINI DOLDURAN HEKİMLER

banner341
KTTB’nin açıkladığı 2020 yılında meslekte 50’nci hizmet yılını dolduran 1970 yılı mezunu hekimler ile 25’inci yılı mezunu hekimlerin ve bu yıl meslekte 50’nci hizmet yılını dolduran 1971 yılı mezunu hekimler ile 25’nci hizmet yılını dolduran 1996 yılı mezunu hekimlerin isim listesi şöyle:
50. hizmet yılını dolduran 1970 yılı hekimler: Dr. Ahmet Civisilli, Dr. Ahmet Kirişoğlu, Dr. Alpay Alpman, Dr. Aytekin Çolakoğlu, Dr. Fatma Galip, Dr. Hasan Bozer, Dr. Mehmet Albayrak, Dr. Meral Albayrak, Dr. Mustafa Hami, Dt. Özgül Albayrak, Dr. Sait Kenan, Dt. Zekai Yeşiladalı, Dr. Sonay Bozer”   
25. hizmet yılını dolduran 1995 yılı hekimler: Dr. Arif Ersoy, Dr. Beyhan Berova, Dr. Bircan Kavaz, Dr. Dervişe Şah Tunççevik, Dr. Düriye Deren Oygar, Dr. Erkut Aşıcıoğlu, Dr. Halil Uzuner, Dr. Hatice Arslan, Dr. İbrahim Çavuşoğlu, Dr. Kalbim Arslan, Dr. Kandemir Berova, Dr. Latif Abbasoğlu, Dr. Mert Taşkın, Dr. Mustafa Hasoğlan, Dr. Ogün Olay, Dr. Özdemir Berova, Dr. Ramazan Karaköse, Dr. Sadrettin Tuğcu, Dr. Sevgi Sezenler, Dr. Sıdıka Taşeloğlu, Dr. Şerife Göksu.
50. hizmet yılını dolduran 1971 yılı hekimler: Dr. Ahmet Eti, Dr. Ata Öncel Onar, Dt. Çelen Ermiyagil, Dr. Çetin Ziya, Dr. Erşen Rehber, Dr. Hulisi Refik, Dr. Mustafa Caner Öngel, Dr. Mustafa Gazi, Dr.Dt.  Mutahhar Ulusoy, Dt. Ökten Çağrı, Dr. Öztürk Ünverdi, Dr. Savaş Özyiğit, Dt. Sevilay Taşarkan, 
25. hizmet yılını dolduran 1996 yılı hekimler: Dr. Abdullah Akbaş, Dr. Atakan Subaşı, Dr. Dt. Ayşe Akıncıoğlu, Dr. Burcu Albayrak, Dr. Duygu Umut, Dr. Ertunç Mevlit, Dr. Firuzan Üstüntaş Bardak, Dr. Hamit Bakırcı, Dr. Hamit Fırat Kalfaoğlu, Dr. Hüseyin Enginsoy, Dr. Hüseyin Hakkı Sezgin, Dr. Mehmet Artan, Dr. Nargis Bibi Zakaria, Dr. Nil Ergün, Dr. Sıla Usar İncirli
 

banner360
Son Güncelleme: 13.03.2021 15:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Üstel'in Tıp Bayramı mesajı
Bakan Üstel'in Tıp Bayramı mesajı
YDP Genel Başkan Adayı Zaroğlu'ndan iddia!
YDP Genel Başkan Adayı Zaroğlu'ndan iddia!
Haksen: Özel sektörde sendikalaşma engelleniyor
Haksen: Özel sektörde sendikalaşma engelleniyor
Hekimler Sendikası, Tıp Bayramı’nda sağlıktaki eksikliklere vurgu yaptı
Hekimler Sendikası, Tıp Bayramı’nda sağlıktaki eksikliklere vurgu yaptı
Lefke telefon hatlarında arıza
Lefke telefon hatlarında arıza
Gazimağusa-Karpaz Anayolu'nu kullanacak sürücülerin dikkatine
Gazimağusa-Karpaz Anayolu'nu kullanacak sürücülerin dikkatine
Sennaroğlu: "Sağlık çalışanları isimsiz kahramanlara dönüştü"
Sennaroğlu: "Sağlık çalışanları isimsiz kahramanlara dönüştü"
Hocanın: “Sağlık çalışanlarımızın değerini, pandemide daha da fazla anladık”
Hocanın: “Sağlık çalışanlarımızın değerini, pandemide daha da fazla anladık”
Tatar: “Haksız spor ambargolarına karşı mücadeleye devam edeceğiz”
Tatar: “Haksız spor ambargolarına karşı mücadeleye devam edeceğiz”
Küresel salgında son durum
Küresel salgında son durum

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim