Önder; “ABD demokrasisi, entübe olmuştur”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Önder, ABD parlamentosunda yaşanan son olayları değerlendirdi.

Ersoy; ABD’de yaşanan son olayların, sadece ABD demokrasisi için değil, tüm dünya demokrasileri için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.



“20 Yıl Sonra Yaşanan Olaylar Dünya Düzeninin Evrilmesine Sebep Olabilir”

Ersoy geçmişten bugüne ABD’de yaşanan olayları ve dünyaya etkileri hakkında yaptığı açıklamalarda; “11 Eylül 2001’de gökdelenlere çarpan uçaklardan sonra, dünya düzeni değişmişti. 6 Ocak 2021 itibariyle, yani yaklaşık 20 yıl sonra yaşanan bu olaylar, dünya düzeninin yeniden evrilmesine sebep olabilir.

Çok olmasa da, Türkiye’nin 15 Temmuz’una benzer bu baskın veya kalkışmanın neticeleri, sadece ABD için değil, dünya için de son derece önemlidir. ABD, demokrasinin gereğini yerine getiremezse, diğer ülkelerdeki iktidarların da demokratik yoldan değişmesi mümkün olmaz ki, bu dünyanın çivisini çıkartır.

Trump’ın seçimi kaybetmesini kendisine karşı hile yapıldığı gerekçesi ile açıklaması ve bir türlü yenilgiyi kabul etmemesi, diğer demokratik ülkelere de sirayet edebilir. İktidarını kaybeden tüm liderler, seçimde hile yapıldığını, oy çalındığını veya başka sebepler öne sürerek iktidarlarını devretmezlerse, kaotik bir dünya düzeni oluşur” dedi.



“ABD Demokrasinin Ölümü,Diğer Demokratik Rejimleri Yoğun Bakıma Gönderir”

Ersoy; “ABD demokrasisi, bugün itibariyle, entübe olmuştur. Türkiye’ye karşı yapmış olduğu tüm olumsuz politikalara rağmen, ABD demokrasisinin iyileşmesi ve yoğun bakımdan çıkması elzemdir, çünkü ABD demokrasinin ölümü, diğer tüm demokratik rejimleri yoğun bakıma gönderir” dedi.