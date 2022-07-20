Olsan Oran'dan anlamlı 20 Temmuz mesajı

OLSAN ORAN'DAN ANLAMLI 20 TEMMUZ MESAJI

Ergün YAHAT

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının istiklalini kazandığı ve adaya barışın geldiği kurtuluş günüdür.

20 Temmuz, egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderleri merhum Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'a ve aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimizi saygıyla yâd ediyor, Kıbrıs Türk Halkı'na; barış, huzur ve mutlu bir yaşam temenni ediyorum dedi.