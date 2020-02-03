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Olgun Amcaoğlu: "Kamuoyu bilerek ve isteyerek yanıltılmaktadır"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, dün bazı basın - yayın organlarında yer alan “vergiler artırılıyor” şeklindeki haberlere tepki gösterdi.

Olgun Amcaoğlu: "Kamuoyu bilerek ve isteyerek yanıltılmaktadır"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, dün bazı basın - yayın organlarında yer alan “vergiler artırılıyor” şeklindeki haberlere tepki gösterdi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 16:43
Olgun Amcaoğlu: "Kamuoyu bilerek ve isteyerek yanıltılmaktadır"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “gerçeği yansıtmayan, sorulmadan, araştırılmadan yapılan bu haberlerle kamuoyu, bilerek ve isteyerek yanıltılmaktadır” dedi. Olgun Amcaoğlu, bu tür haberlere itibar edilmemesini vurguladı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, dün bazı basın yayın organlarında Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi veya bazı vergi uygulamaları ile ilgili yayınların gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Amcaoğlu, “Maliye Bakanlığı’nın kapısı basın mensubu arkadaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Bu haberlerle kamuoyu, bilerek ve isteyerek yanıltılmaktadır. Özellikle Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi’nde artış değil, bilakis mükellefler lehine bariz şekilde indirim yapılmıştır. Bu tür haberlere itibar edilmesin. Konuyla ilgili çalışmalarımızı Bankalar Birliği, Ticaret Odası, Sanayi Odası, muhasipler, murakıplar, onların dernek ve birlikleri ile gerçekleştirdik. Geldiğimiz nokta aşağıdaki gibidir” dedi.

1-Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Yasa Tasarılarında yapılan düzenlemeler şöyledir:

- Kurumlar kazançları üzerinden ödedikleri vergi yükü %23.5 oranından %22 oranına indirilmiştir.

- İşletmelerin yerli istihdamlar için ödedikleri yıllık brüt maaş tutarları üzerinden %5 oranında istihdam indirimi sağlanmıştır.

- Temettü gelirleri %37 oranına kadar vergilendirilirken, bu tasarıda %15 ile sınırlandırıldı.

- İşletmelerin sermaye yapısını güçlendirmek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla kurum hisselerinin 5 yıldan sonra elden çıkartılmasında kazanç aranmayacaktır.

- Yatırımları teşvik etmek amacıyla Yatırım indiriminde konan üst sınır kaldırılmıştır.

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2- Katma Değer Vergisi Yasasında yapılan değişiklik tasarısında;

- 1600 cc ve altında olan motorlu araçlarla elektrikli araçların Katma Değer Vergisinin indirim konusu yapılabilmesi düzenlenmiştir.

- Amortismana bağlı ekonomik kıymetlerin üç yılda indirim konusu yapılan KDV’nin bir yılda indirim konusu yapılabilmesi düzenlenmiştir.

- Götürü usülle vergilendirilen küçük esnafın, KDV yükümlülüğü sıfıra indirilmiştir.

3- Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile yasada US (Amerikan Doları) cinsinden olan vergilendirme Euro cinsinden düzenlenerek bu sektöre %10 civarında artış getirilmiştir.

4- Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile 550.000 Euro olan Şans Oyunu salonu İşletmecilik Ruhsat harcı 650.000 Euro olarak düzenlenerek artış getirilmiştir.

5- 2021 yılında yürürlüğe girmesi yönünde düzenleme yapılan Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile

- 2009 ile 2018 yıllarında hiçbir artış getirilmeyen bu vergilerin günün koşullarına uydurulması belediyelerimizin mali yapısında güçlendirilmesi amacıyla düzenlemeler yapılmıştır.

- Bu Yasa Tasarısında yapılan düzenlemeler ile toplanacak vergilerin % 15’inin okulların alt yapılarının güçlendirilmesi ve Taşınmaz Mal Komisyonu kapsamında yükümlülüğümüz olan bedellerin ödenmesi için %15 civarında kaynağın da bu amaç için kullanılması tasarlanmıştır.

- Taşınmaz mal vergilerine 2020 yılı için ise harçlara yapılan artış oranı olan %9 oranında bir artış yapılmıştır.

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Olgun Amcaoğlu
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