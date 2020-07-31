Oğuz’un 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli bir dönüm noktasını temsil etmekte olduğuna işaret etti.

Oğuz, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ın fethinin 449’uncu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 62’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 44’üncü kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir.

Kıbrıs Türk halkı uzun yıllar her türlü baskıya, haksızlığa ve acılara karşı mücadele ederek, direnmiş, toplumsal birliktelikle varlığını korumayı başarmış, mücadele sonucunda özgürce yaşadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine sahip olmuştur. Halkımız, bugün adada güven ve huzur içinde yaşamaktadır.

Halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlar, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”