Oğuzhan Hasipoğlu'nun girişimi vatandaşları memnun etti

OĞUZHAN HASİPOĞLU'NUN GİRİŞİMİ VATANDAŞLARI MEMNUN ETTİ

Ergün Yahat

UBP genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun aylardır üzerinde çalıştığı hem icra hem de tahliyeler konusundaki parasal hükümlerle konut ve iş yerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatının ertelenmesi hakkında yasa gücünde kararname Bakanlar Kurulunda onaylanarak Meclise sunuldu.

Bir çok kişinin mazbata sonrası cezaevinde olmaları sonrasında çıkan karar sonrası çok sayıda aile bu ekonomik krizde yaptığı girişim sonrasında başta Oğuzhan Hasipoğlu ve Hükumete teşekkür ettiler.