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Oğuz: “Harup hakettiği değeri bulmuyor”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun  Oğuz, ülkede üretilen harubun hak ettiği değeri bulmadığını, hak ettiği değeri bulması ve gerçek değerinden pazarlanması amacıyla çalışma başlattıklarını açıkladı.

Oğuz: “Harup hakettiği değeri bulmuyor”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun  Oğuz, ülkede üretilen harubun hak ettiği değeri bulmadığını, hak ettiği değeri bulması ve gerçek değerinden pazarlanması amacıyla çalışma başlattıklarını açıkladı.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:11
Oğuz: “Harup hakettiği değeri bulmuyor”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun  Oğuz, ülkede üretilen harubun hak ettiği değeri bulmadığını, hak ettiği değeri bulması ve gerçek değerinden pazarlanması amacıyla çalışma başlattıklarını açıkladı.

Bakan Oğuz, ülkedeki harup üretiminin artırılarak, ekonomiye katkı sağlanmasının önemini vurguladı.

Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, dün Tatlısu’da harup üreticileriyle bir araya geldi.  Görüşmede, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Tatlısu Kalkınma Kooperatif Başkanı Ali Çil ile bakanlık yetkilileri  da hazır bulundu.

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Bakan Oğuz, ülkede harup üretimine verilen değerin artması amacıyla daha çok  yeni harup  fidanı dikilmesi ve mevcutların korunması gerektiğini kaydetti. Bakan Oğuz, harup üretiminin artmasının hem üretici hem de tüketici açısından önemine işaret ederek, bunun ekonomiye de katkı sağlayacağını ifade etti.

Bakan Oğuz,  hasadın başladığı bu günlerde üreticinin daha iyi motivasyon kazanması gerektiğini vurgulayarak, bunun yolunun harubun hak ettiği değerden satılmasından geçtiğini söyledi.

Bakan Oğuz, bu amaçla Toprak Ürünleri Kurumu’nun harubun gerçek değerinden pazarlanması için çalışma başlatılması kararı aldığını da açıkladı.

Son Güncelleme: 25.08.2019 18:26
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