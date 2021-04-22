banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Bu şartlarda seçime gidilmez…”
“Bu şartlarda seçime gidilmez…”
Resmen görüşmeyeceklermiş!
Resmen görüşmeyeceklermiş!
Covid-19 ilişkili ölüm oranları neden faklı?
Covid-19 ilişkili ölüm oranları neden...
Taşlar yerine otururken
Taşlar yerine otururken
banner376

Öğretmenlik sınavında adaylara PCR testi sorulacak, antijen testi kabul edilmeyecek

22 Nisan 2021 Perşembe 15:30
Öğretmenlik sınavında adaylara PCR testi sorulacak, antijen testi kabul edilmeyecek
banner337

PCR TESTİ OLMAYAN ADAYLAR ÖĞRETMENLİK SINAVINA ALINMAYACAK

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) 24-25 Nisan ve 1-2 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek öğretmenlik sınavlarına girecek adayların PCR testi yaptırmalarının zorunlu olduğunu, antijen testlerinin kabul edilmeyeceğini belirtti.

banner341
Yapılan yazılı açıklamada, “Öğretmen kadroları için 24 – 25 Nisan 2021 ve 1 – 2 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecek sınavlara katılacak olan adaylardan yalnızca Sağlık Bakanlığı, Özel Hastane veya Özel Laboratuvarlar tarafından adayların cep telefonuna SMS olarak gönderilecek ve/veya yazılı olarak verilecek olan, “Kimlik Bilgisinin” yazılı olduğu negatif PCR testi sonucu kabul edilecektir. Hızlı Test (Antijen Testi) sonucu kesinlikle kabul edilmeyecektir.” Denildi.

Kamu Hizmeti Komisyonu, PCR test sonucunda yalnızca İsim-Soyisim bilgisi bulunan adayların, Komisyon tarafından cep telefonlarına gönderilen “Sınava Çağrı Mesajı”nı da sınavların yapılacağı yerlerdeki görevlilere ibraz etmeleri gerektiği vurgulandı.

banner360
Son Güncelleme: 22.04.2021 16:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bafra Gıda’dan ilkokul 1. sınıf öğrencilerine 23 Nisan sürprizi
Bafra Gıda’dan ilkokul 1. sınıf öğrencilerine 23 Nisan sürprizi
Hükümetin ve muhalefetin erken seçim tarihine ilişkin önerilerinin komitede görüşülmesi onaylandı
Hükümetin ve muhalefetin erken seçim tarihine ilişkin önerilerinin komitede görüşülmesi onaylandı
LAÜ Akademisyeni Özdal, koronavirüs pandemisinin tarih boyunca yaşanan diğer pandemilerden farkına ve koronavirüsten korunmanın önemine dikkat çekti
LAÜ Akademisyeni Özdal, koronavirüs pandemisinin tarih boyunca yaşanan diğer pandemilerden farkına ve koronavirüsten korunmanın önemine dikkat çekti
Pandemilerin dünü, bugünü ve geleceği GAÜ’de masaya yatırıldı
Pandemilerin dünü, bugünü ve geleceği GAÜ’de masaya yatırıldı
Bakanlar Kurulu kararları bir hafta daha uzatıldı
Bakanlar Kurulu kararları bir hafta daha uzatıldı
KTÖS: “Çocuklara en güzel hediye yüz yüze eğitimdir”
KTÖS: “Çocuklara en güzel hediye yüz yüze eğitimdir”
Meclis Genel Kurulu 4 saat gecikmeli toplandı
Meclis Genel Kurulu 4 saat gecikmeli toplandı
Baybars'dan Saner'e yanıt
Baybars'dan Saner'e yanıt
UBP MYK yarın toplanıyor
UBP MYK yarın toplanıyor
Bakan Çavuşoğlu'nun 23 Nisan mesajı
Bakan Çavuşoğlu'nun 23 Nisan mesajı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim