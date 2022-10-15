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Öğrenciler için kısmi af geliyor

15 Ekim 2022 Cumartesi 10:45
Öğrenciler için kısmi af geliyor

Başbakan Ünal Üstel: “Mağduriyetleri ortadan kaldıracağız”

Başbakan Ünal Üstel, çeşitli nedenlerle yükseköğrenim kurumlarından ilişiği kesilen öğrencilerin öğrenimlerine devam edebilmelerine fırsat yaratmak için kısmi af uygulamasının yürürlüğe konulacağını açıkladı.

Üstel, yürürlüğe girecek kısmi af ile birlikte bu öğrencilere ikinci bir şans verilmiş olacağını belirtti.

“65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Bakanlar Kurulu’nda onaylandığını bildiren Başbakan Üstel, tasarının Meclis’e sevk edildiğini kaydetti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Başbakan Ünal Üstel, KKTC’de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ve yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen, öğrenimlerini yarıda kesmek zorunda kalan başta KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ile diğer ülke yurttaşı öğrencilerin yeniden ilgili yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam edebilmeleri ve yüksek öğrenimlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla kısmı af uygulaması yürürlüğe konulacağını duyurdu.

-Kimler yararlanabilecek?

Açıklamaya göre, aftan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğine uygun olarak yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilen öğrenciler ve YÖK tarafından tanınmayan üçüncü ülke üniversitelerinden KKTC üniversitelerine yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişi iptal edilip kaydı silinen öğrenciler yararlanacak.

Başbakan Üstel “İlgili yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen, işbu Değişiklik Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olan erkek öğrenciler, hamile olan kadın öğrenciler ve Covid-19 vb. virüs salgınları nedeniyle pandemi dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve öğrencinin bulunduğu ülkede giriş-çıkışların yasaklanması durumunda KKTC’ye giriş yapamayan öğrencilerin başvuru süreleri iş bu yasa tasarısı ile düzenlenmiştir” dedi.

 

-Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek

Açıklamaya göre65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanıp Bakanlar Kurulu onayının ardından görüşülmek üzere Meclis’e sevk edildi.

Kısmi öğrenci affı Meclis’te onaylanmasının ardından Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

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Son Güncelleme: 15.10.2022 11:25
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