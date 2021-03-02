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Öğrenciler 3 aydır adadaydı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, öğrenci yurdunda tespit edilen 27 vakaya ilişkin bir açıklama yaptı.

02 Mart 2021 Salı 16:57
Öğrenciler 3 aydır adadaydı
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Açıklama şöyle:

Üniversitemizde bazı uluslararası öğrencilerimizin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması ile ilgili medyada yer alan haberler doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Üniversitemizde Cumartesi günü bir öğrencimizin semptom göstermesi üzerine PCR testi yapılmış ve test sonucu pozitif çıkmıştır. Akabinde KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri üniversitemize davet edilmiş ve tüm süreç KKTC Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülmüştür. Bu bağlamda tüm temaslılar tespit edilerek izole edilmiş, testleri yapılmış ve ilaveten üniversite yurtlarında konaklayan öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun da PCR test taramaları  tamamlanmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan öğrencilerimiz adaya yeni gelen öğrenciler olmayıp en az 3 aydır adamızda eğitimlerine devam etmektedirler.

İlk vakanın tespiti sonrasında ilgili tüm akademik ve yönetsel birimler bilgilendirilmiş ve yapılan araştırmalar sonucunda herhangi bir çalışma arkadaşımızın temaslı olmadığı tespit edilmiştir. Önlemler kapsamında üniversitemiz yerleşkesi içerisinde var olan tüm tedbirler en üst seviyeye çıkarılmış ve tüm binaların gerekli dezenfektasyon işlemleri de hızlıca sonuçlandırılmıştır.

Bu bağlamda sürecin etkin yönetimi açısından alınan tedbirler kapsamında üniversitemizdeki eğitim 15 Mart 2021 tarihine kadar çevrimiçi olacak şekilde planlanmıştır.  Akademik personelimiz bu süreçte dersleri çevrimiçi olarak evlerinden yürüteceklerdir. Yönetsel personelimiz ise elzem hizmetler dışında çevrimiçi olarak hizmetlerini yürütecek, söz konusu elzem hizmetler ise dönüşümlü ve seyreltilmiş olarak sağlanacaktır.

Gelinen bu aşamada üniversitemizin konu ile ilgili gerekli hassasiyeti en üst düzeyde gösterdiğini, tüm öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın korunması noktasında KKTC Sağlık Bakanlığı ve devletimizin diğer yetkilileri ile yakın işbirliği içerisinde olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.

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