Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak 2023
MAĞUSA
Aslı Eren Eczanesi
Ziya Gökalp Caddesi, Canbulat No:41 Gazimağusa
0 (392) 366-47-47
Ertuğ Emin Eczanesi
Ismet Inönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo Ve Dağlı Sigorta Yanı, Sakarya
0 (392) 365-60-60
GİRNE
Arda Çelik Eczanesi
Bellapais Yolu Zafer Caddesi, Bedel Plaza N0:4-5
0 (392) 815-20-69
Dünya Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Ataker Iş Hanı No:1, Nusmar Sokağı - Şokmar, Zeytinlik Yolu
0 (392) 815-00-09
Emin Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
Karaoğlanoğlu
0 (533) 870-19-46
GÜZELYURT
Gilanlı Eczanesi
Ecevit Caddesi, No:112 Güzelyurt
0 (392) 714-47-90
İSKELE
Mehmet Ilban Eczanesi
Atatürk Caddesi, Ada Karanfil Sokak, No: 9D, Harup Fabrikası Karşısı, Boğaz
0 (533) 834-82-51
Gürsel Eczanesi
Şehit Aydın Veledddin Sokak, Yenierenköy İskele Karpaz
Yeni Erenköy
0 (392) 374-51-70
Melek Ibrahim Eczanesi
Karpaz, Öztürk Caddesi No:10 Mehmetçik / İskele
Mehmetçik
0 (392) 375-53-66
LEFKE
İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı
0 (392) 727-82-40
LEFKOŞA
Balın Eczanesi
Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi, Devlet Hastanesi Ve Çember Restorant Yanı
0 (392) 223-18-13
Emine Keskin Eczanesi
Atatürk Caddesi, Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli Ilkokulu Karşısı, Meyhane Müzeyyen Yanı
0 (533) 879-81-93
Sözüöz Eczanesi
Şht. Mehmet Kemal Sokak, , Akasya Apt., Lemar Arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu Sırası, Küçük Kaymaklı,
0 (392) 229-33-00
Eser Avcı Eczanesi
Özgürlük Caddesi No:11/B Cihangir
0 (533) 855-06-04
Servet Gökşin Eczanesi
Dilekkaya
0 (533) 830-84-01