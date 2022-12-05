Nöbetçi Eczaneler (05 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇAĞANSOY ECZANESİ
05.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 66
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
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NECATİBEY ECZANESİ
05.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 14 78
Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
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ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
05.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 40 20
Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EMİN ECZANESİ
05.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
05.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 08 50
Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne
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RIZKI ECZANESİ
05.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 34 96
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HİÇKORKMAZ ECZANESİ
05.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 832 24 03
Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Gazimağusa
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UZAY ECZANESİ
05.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 56 56
İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
NİLGÜN ECZANESİ
05.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
05.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
05.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele