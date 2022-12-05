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Nöbetçi Eczaneler (05 Aralık 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

05 Aralık 2022 Pazartesi 15:09
Nöbetçi Eczaneler (05 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇAĞANSOY ECZANESİ

05.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 66

Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

***

NECATİBEY ECZANESİ

05.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 14 78

Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

***

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

05.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 40 20

Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EMİN ECZANESİ

05.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

05.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 08 50

Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne

***

RIZKI ECZANESİ

05.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 34 96

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HİÇKORKMAZ ECZANESİ

05.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 832 24 03

Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Gazimağusa

***

UZAY ECZANESİ

05.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 56 56

İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

NİLGÜN ECZANESİ

05.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

05.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

05.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

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