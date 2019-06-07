Nişanlısından ayrılacağını öğrenince aracını hendekten aşağı sürdü

Gazimağusa Aşıklar Tepesi bölgesinde 24 yaşındaki Gizem Başçoban, nişanlısının kendisinden ayrılacağını öğrenmesinin ardından canına kıymak maksadıyla yaklaşık 12 metre yükseklikteki hendekten aracını uçuruma sürdü.

Olay, saat 23.30 sıralarında Gazimağusa Aşıklar Tepesi bölgesinde meydana geldi. HD 144 plakalı aracı ile hendek bölgesindeki boş bir araziye gelen Gizem Başçoban, nişanlısının kendisinden ayrılacağını öğrenmesinin ardından, canına kıyma maksadıyla aracıyla birlikte yaklaşık 12 metre yükseklikteki hendekten aracını uçuruma sürdü.

Bölgedeki görgü tanığı ifadelerine göre Gizem Başçoban’ın, aracını ilk önce hendeğe doğru sürdüğünü fakat ardından vazgeçip tekrar geri gittiğini ve bir süre bekledikten sonra aniden gaza basıp yaklaşık 12 metre yükseklikten aşağı uçtuğunu dile getirdi. Görgü tanığı, olayın kazadan daha çok bir intihar girişimi olduğunu ifade etti.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gizem Başçoban’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı halde araç içerisinden çıkarılan Başçoban, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor. (MHA)