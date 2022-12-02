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Nijerya'dan gelmesini sağladığı kadının pasaportunu aldı, fuhuşa zorladı

02 Aralık 2022 Cuma 13:51
Nijerya'dan gelmesini sağladığı kadının pasaportunu aldı, fuhuşa zorladı

Maureen Odozi Joseph, “fuhuş ve fuhuşa teşvik” suçlamaları nedeniyle mahkemeye çıkarıldı. 

Polis, 21 Şubat 2022-27 Kasım 2022 tarihleri arasında 22 yaşındaki zanlı Maureen Odozi Joseph’in KKTC'de öğrenci kaydı yapacağı gerekçesi ile Nijerya'dan gelmesini sağladığı 40 yaşındaki R.J.’un pasaportunu alıkoyarak para karşılığında zorla birçok erkekler cinsi münasebette bulunmasını sağlayıp, adı edilene "fahişelik yaptırıp fuhuşa teşvik edip, cinsi münasebete girdiği erkeklerden para almak sureti ile fuhuş yoluyla" kazanç elde etmekle suçlu olduğunu söyledi.

Polis, 30 Kasım 2022 tarihinde zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emir gereği tutuklandığını belirtti.

“YAPILAN ARAMADA 4 KİŞİYE AİT PASAPORT BULUNDU”

Polis, zanlının ikametgahında Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emir gereği yapılan aramada; müştekiye ait pasaport, henüz tespit edilemeyen Nijerya uyruklu 4 kişiye ait pasaport, 1 adet kahverengi renk not defteri, 1 adet açık fosforlu sarı renk üzerinde pembe fiyonk olan not defteri ve 1 adet üzerinde TODEM yazılı not defteri emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, mesele ilgili tahkikatın henüz yeni başlamış olup aranmakta olan şahıslar, alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde aranmakta olan şahıslara ve alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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