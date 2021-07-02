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Neyin diyeti !!!

02 Temmuz 2021 Cuma 19:05
Neyin diyeti !!!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkedeki tüm siyasi partilerin bet ofislerine karşı önlem alacaklarını seçim bildirgelerine koyarken yeni bir bet ofis lisansı verilmesi gündeme geldi. Bakanlar Kuruluna gönderilen önergelere göre Başbakan Yardımcılığı tarafından yapılan önergede PROBET TECNOLOGY LTD isimli şirkete Müşterek Bahis Ön izni verilmesi talep ediliyor. Lefkoşa'da bir avukat ve ortaklarına ait olduğu öğrenilen PROBET TECNOLOGY LTD'e müşterek bahis ön izni olarak isimlendirilen BET OFİS lisansı verilecek olması ülke gündemine bomba tesiri yaptı . KİBRİS MANŞET'e ulaşan sorumlu vatandaşlar bu iznin neye mukabil verileceğinin sorgulanmasını talep ettiler.

ÜNİVERSİTE ÜLKESİ Mİ KUMARHANE CENNETİ Mİ ?

Üniversiteler ülkesi olması için çaba gösterilmesi gereken güzelim ülkemizde mevcut bet ofislerine önlem alması gereken hükümetin, iflasın eşiğindeki esnafa çare üretmek yerine yeni bet ofislerine izin verilmesini gündeme almasının perde gerisi ciddi surette merak uyandırıyor. Bakanlar Kurulu gündemine girmesi gereken onca sorun varken yeni bir BET OFİSİ lisansı verilmesini gündeme alan Bakanlar Kuruluna vatandaşlardan inanılmaz tepki geldi.

GERÇEK PATRON KİM ?

Direktörlüğünü Lefkoşa'lı bir avukatın üstlendiği şirketin gerçek patronunun kim olduğu kamuoyu tarafından merak ediliyor.

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KİME KAÇA SATILACAK ?

Daha 2 hafta önce 14 Haziran 2021 tarihinde kurulan ve %99 hissesi başka bir şirkete ait şirketin izin alındıktan sonra satılmak üzere kurulmuş bir şirket olduğundan şüphe ediliyor.

SİYASİ ORTAK VAR MI ?

16 gün önce kurulmuş bir şirkete Müşterek Bahis ön izni verilmesi için bakanlar kurulu gündemine ışık hızıyla gelmesi kafalarda soru işareti yarattı. Bu kadar süratli işlem sonrası acaba gizli siyasi ortak mı var sorusunu da gündeme getirdi.

GERÇEK PATRON KİM ?

Ülkede bunca sorun varken Bakanlar Kuruluna böyle bir önerge gitmesi sonrası bu şirketin gerçek patronunun kim olduğu hakkında merak uyandırdı. Bu derece hızlı şirket kurulması ve hemen akabinde BET OFİSİ izni verilecek olması siyasileri motive eden işadamının kim olduğunu gündeme getirdi.

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Son Güncelleme: 02.07.2021 19:44
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