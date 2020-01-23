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Nem ve sıcaklık, tahıl alanlarında hastalığa neden oldu

Nem ve sıcaklık, tahıl alanlarında hastalığa neden oldu. Tarım Dairesi, üreticilere “tahıl alanlarını kontrol edin, gerekli ilaçlamaları yapın” tavsiyesinde bulundu.

Nem ve sıcaklık, tahıl alanlarında hastalığa neden oldu

Nem ve sıcaklık, tahıl alanlarında hastalığa neden oldu. Tarım Dairesi, üreticilere “tahıl alanlarını kontrol edin, gerekli ilaçlamaları yapın” tavsiyesinde bulundu.

23 Ocak 2020 Perşembe 21:01
Nem ve sıcaklık, tahıl alanlarında hastalığa neden oldu

TARIM DAİRESİ’NDEN ÜRETİCİLERE TAVSİYE: “TAHIL ALANLARINI KONTROL EDİN, GEREKLİ İLAÇLAMALARI YAPIN…”

Nem ve sıcaklık, tahıl alanlarında hastalığa neden oldu. Tarım Dairesi, üreticilere “tahıl alanlarını kontrol edin, gerekli ilaçlamaları yapın” tavsiyesinde bulundu.

Tarım Dairesi, aşırı nem ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle özellikle ilaçlı tohum kullanılmamış alanlarda, fungal yaprak leke hastalıkları, tahıl yaprak güvesi (sirividi) ve hesse sineği zararları tespit edildiğini duyurdu.

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Tarım Dairesi mühendisleri son dönemdeki aşırı yağışların tahıl alanlarında yarattığı etkiyi inceledi.

Hava sıcaklığına bağlı olarak, mevcut hastalıkların ve zararlıların sap ve dane hasadında kayıplara yol açabileceği riskine dikkat çekildi. Üreticilerden tahıl alanlarını kontrol etmeleri, gerekli ilaçlamaları yapmaları tavsiye edildi. İlaçlama için uygun koşulları dikkate alınması da istendi.

Üreticilerin kullanılabilecek ilaçlarla ilgili gerekli bilgileri, bölgelerindeki Tarım Dairesi şubelerinden edinebileceği de açıklandı.

Son Güncelleme: 24.01.2020 00:15
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