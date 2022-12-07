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Narkotik Ekipleri Göz Açtırmıyor…

07 Aralık 2022 Çarşamba 14:33
Narkotik Ekipleri Göz Açtırmıyor…

1. 06.12.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen opersayon (Dar Sokak Operasyonu) kapsamında,                  F.P.(E-26)’nin tasarrufunda yaklaşık 80 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 217 adet hap ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 06.12.2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen opersayon (Anahtar Operasyonu) kapsamında, E.O.I.(E-23) ve C.J.U.(K-23) tasarruflarında yaklaşık 310 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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