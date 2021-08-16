banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Katil düşman mı yoksa kendimiz miyiz?
Katil düşman mı yoksa kendimiz...
Orada bir cami var uzakta !
Orada bir cami var uzakta...
Kaynak yok hükümeti!..
Kaynak Yok Hükümeti!..
163'ü yerel 178 pozitif vaka
163'ü yerel 178 pozitif vaka
banner376

Nalcıoğlu: "Marketlerdeki sözde fahiş fiyatlarından bahsedilerek marketler kötülenmeye çalışıldı"

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu yazılı açıklama yaptı..

16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:30
Nalcıoğlu: "Marketlerdeki sözde fahiş fiyatlarından bahsedilerek marketler kötülenmeye çalışıldı"

Marketler Birliği Güney Kıbrıs'ta perakende fiyatların, Kuzey Kıbrıs'a göre yüzde 44 daha pahalı olduğunu kaydetti.

Birlik Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu yazılı açıklamasında, piyasa gerçekleri ortada dururken 'marketlerdeki sözde fahiş fiyatlardan' bahsedilerek marketlerin kötülenmeye çalışıldığını savundu ve bunu kınadı.

banner341
Birilerinin bilgisizce ve kötü niyetle açıklama yaptığını ileri süren Nalcıoğlu, herkesi kamuoyuna açıklama yaparken “aklı selime ve gerçeklere” davet etti.

Piyasadaki fiyatlarla ilgili bilgiler veren Nalcıoğlu, Şubat 2020'de temel ihtiyaç ve temel tüketim malzemelerinden oluşan sepet ürünlerinin 300 Türk Lirasına alınabildiğini; aynı sepet ürünlerin dövizdeki artışa rağmen bugün yüzde 21 artışla, 380 Türk Lirasına alınabildiğini kaydetti.

Aynı dönem içerisinde, Güney Kıbrıs'ta aynı temel tüketim malzemelerinden oluşan ürünler, 68.29 Euro’ya alırken, bugünkü kur üzerinden, bu tutarın 680.00 Türk Lirasına denk geldiğini de ifade etti.

banner360
Son Güncelleme: 16.08.2021 12:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katil düşman mı yoksa kendimiz miyiz?
Katil düşman mı yoksa kendimiz miyiz?
Orada bir cami var uzakta !
Orada bir cami var uzakta !
Kaynak yok hükümeti!..
Kaynak yok hükümeti!..
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İstanbul’a gitti
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İstanbul’a gitti
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
4K Koop Genel Kurulu yapıldı
4K Koop Genel Kurulu yapıldı
Özersay'dan açıklama
Özersay'dan açıklama
Manavoğlu hükümeti eleştirdi
Manavoğlu hükümeti eleştirdi
Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan duyuru
Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan duyuru
GAÜ 2021-2022 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Programı başvurular başladı
GAÜ 2021-2022 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Programı başvurular başladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim