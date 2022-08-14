Nabi Yiğittürk'e ait mandıradan 16 adet koyunu çaldılar

NABİ YİĞİTTÜRK'E AİT MANDIRADAN 16 ADET KOYUNU ÇALDILAR

Ergün YAHAT

Ülkemizde Her geçen gün artan hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Araç kıyafet derken şimdi de mandıradan koyun kuzu çalınmaya başladı. Nabi Yiğittürke ait Zeybekköyde mandıradan 16 adet gebe koyun ve 1 kuzu çalındı

.Hırsız veya hırsızlar ise bir koyunu sürükleyip muhtemelen van araca koymak isterken koyunun ayağı kırılınca olay yerinde mandıranın dışında bırakıp kayıplara karışırken.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.