Motosikletle araba yüz yüze çarpıştı

Alsancak’ta bu akşam meydana gelen trafik akzasında Niyazi Seylani ile Alperen Aktürk yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 19.00 sıralarında, Girne – Güzelyurt Anayolunun 8-9’uncu km’leri arasında (Alsancak dahili), Niyazi Seylani (E-32), yönetimindeki RU 562 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre yolun sağında bulunan Özgür Sokağa dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Alperen Aktürk (E-24) yönetimindeki 34 AR 3257 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki sürücü Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından, Niyazi Seylani’nin tedavisine Girne Dr Akçiçek Hastanesinde devam edilirken, kazada yaralanan Alperen Aktürk Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor.