Mimarlar Odası: “Cumhurbaşkanlığı Sarayı Projesi Mimarına Vatandaşlık Veren Karar Geri Çekilmezse, Mesleki Haklarımıza Yönelik Her Etik Dışı Müdahaleyi Yasal Zemine Taşıyacağız”

MİMARLAR ODASI, KAMUYA AİT PROJELERLE İLGİLİ “YASA TANIMAZ YÖNTEM VE YANLIŞLAR SONUCUNDA MESLEKİ HAKLARININ YOK SAYILMASINA” İLİŞKİN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

“KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ BİNASİ VE ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASINDA KAZANAN PROJENİN HİÇ DİKKATE ALINMAMASI KANAYAN YARAMIZDIR”

Mimarlar Odası, yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesinin mimarına vatandaşlık verilmesini “ciddi bir yanlış ve hakaret” olarak nitelendirerek, kararın bir an önce geri çekilmesi çağrısında bulundu; çekilmediği takdirde Oda olarak mesleki haklarına yönelik yapılan her etik dışı müdahaleyi, yasal zemine taşıyacaklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Mimarlar Odası, kamuya ait projelerle ilgili “yasa tanımaz yöntem ve yanlışlar sonucunda mesleki haklarının yok sayılmasına” ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Oda olarak yıllar boyunca mesleki değerlerin konuşulduğu birçok kurultay ve çalıştay düzenlediklerini, bu etkinliklere devlet yetkililerinin de katılıp, tartışmalarda yer aldıklarını belirterek, “Bu durumda biz bu kurultayları, çalıştayları boşuna mı yaptık?” diye sordu.

Pandemi Hastanesi’nin yapımında Birlik’in vazifesini yapmadığı iddialarını da hatırlatan Uzunoğlu, bu iddiaların doğru olmadığını kaydetti ve Hastane’ye ilişkin yapmış oldukları çalışmalar ve projelendirdikleri bina özelliklerine ilişkin bilgiler aktardı.

Uzunoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı mimarına vatandaşlık verilmesi kararına da değinerek, Birlik ve Odalar olarak koymuş oldukları tepkiyi ve kararın geri çekilmesi yönünde taleplerini yineledi.

Ülkede konuda uzman olan çok sayıda mimarın olduğunu ancak “her birinin görmezden gelindiğini” vurgulayan Uzunoğlu, projenin tek bir mimarla tamamlanamayacağına işaret ederek, gerekli diğer mimar, mühendis ve teknik personele de vatandaşlık verilip verilmeyeceğini sordu.

“KTMMOB GİBİ YASA İLE KURULMUŞ KURUMLARIN DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİ VE YOK SAYILMASI KABUL EDİLEMEZ”



Ardından okunan basın açıklamasında, birçok defa devlet yetkililerinin ziyaret edildiği, devlete ait projelerin gerçekleşmesinde görev alabilecek nitelik ve yeterlilikte mimar ve mühendislerin ülkede var olduğu anlatıldığı ve ülke yasalarına uygun projelendirme yöntemleri hakkında bilgi verildiği ifade edilerek, buna rağmen “devletin Birlik ile işbirliğine gitmemekte ısrarcı olduğu” belirtildi.Açıklamada, kamu projelerinin doğrudan yurt dışında ihale edilmesi sonucunda hem toplumun, hem de KTMMOB gibi yasa ile kurulmuş kurumların değersizleştirilmesi ve yok sayılması kabul edilemez olarak nitelendirildi.“İnsan kaynağımız ilerici adımların atılmasında öncülük edebilecek bilgiye, donanıma ve duyarlılığa fazlasıyla sahiptir ve yurt dışına olan teslimiyete son verilmesi gerekmektedir” ifadeleri kullanılan açıklamada, ülkedeki mimar ve mühendisleri sahiplenme ve bir mimarlık politikası geliştirme konusunda devletin sorumluluk hissetmemesinin, durumu daha da karanlık bir noktaya götüreceği öne sürüldü.“KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ BİNASİ VE ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASINDA KAZANAN PROJENİN HİÇ DİKKATE ALINMAMASI KANAYAN YARAMIZDIR”Açıklamada, geçmiş dönemde, mevcut Cumhurbaşkanlığı binasının iyileştirilmesi için talep üzerine Oda tarafından organize edilen KKTC Cumhurbaşkanlığı İdari Binası ve Ulusal Mimari Proje Yarışması sonucunda kazanan proje ve projenin jüri üyeleri arasında devlet yetkililerinin olduğu hatırlatılarak, “Bu projenin dikkate alınmaması kanayan yaramızdır. Yarışma değerlendirmesinin büyük bir kazanım yaratmasının ardından, bugün bu projenin rafa kaldırılması, düşünülmemesi camiamıza ve kendilerine yapılan büyük bir saygısızlıktır” denildi.Lefkoşa-Girne Kapısı ve Çevresi Kamusal Alan Düzenleme Proje Yarışması projesinin de uygulamaya hazır olmasına rağmen, sonuçlandırılmaması ve Pandemi Hastanesi konumu ile ilgili KTMMOB çatısı altında hazırlanan çalışmaların dikkate alınmamasına da değinilen açıklamada, “Bunca emeğin hiçe sayılması ve göz ardı edilmesi anlam verilemez bir durumdur” ifadeleri kullanıldı.“CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI PROJESİ MİMARINA VATANDAŞLIK VEREN KARAR GERİ ÇEKİLMEZSE, MESLEKİ HAKLARIMIZA YÖNELİK HER ETİK DIŞI MÜDAHALEYİ YASAL ZEMİNE TAŞIYACAĞIZ”Açıklamada, son olarak, yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesinin mimarına verilen vatandaşlığın ciddi bir yanlış ve “hakaret niteliğinde” olduğu belirtilerek, kararın bir an önce geri çekilmesi çağrısında bulunuldu ve çekilmediği takdirde Oda olarak mesleki haklarına yönelik yapılan her etik dışı müdahaleyi, yasal zemine taşıyacakları bildirildi.Fotoğraf: Süleyman Önal