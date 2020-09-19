banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.518
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.7719
EURO
8.9548
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376

Milyonlarca lira para bankalarda unutuldu

19 Eylül 2020 Cumartesi 14:36
Milyonlarca lira para bankalarda unutuldu
banner337
banner351

KKTC MERKEZ BANKASI VERİLERİNE GÖRE 2010 İLE 2020 ARASINDAKİ 11 YILLIK SÜREDE 4 BİN 937 HESAP ZAMAN 
AŞIMINA UĞRADI

BANKALARDA ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN 7 MİLYON 541 BİN TL, 591 BİN DOLAR, 1 MİLYON 108 BİN STERLİN VE 271 BİN EURO MERKEZ BANKASI’NA DEVREDİLDİ

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN HESAPLAR 1563 İLE EN ÇOK 2020’DE; EN AZ İSE 5 HESAPLA 2011’DE

Bankalarda her yıl çok sayıda hesaptaki para, zaman aşımına uğrayarak Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu’na devrediliyor. 

KKTC Merkez Bankası verilerine göre 2010 ile 2020 arasındaki 11 yılda, 4 bin 937 hesap zaman aşımına uğradı. Bu hesaplardaki 7 milyon 541 bin TL, 591 bin Dolar, 1 milyon 108 bin Sterlin ve 271 bin Euro Merkez Bankası’na devredildi.

KKTC Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Pelin Yaylalı, TAK muhabirinin, zaman aşımına uğrayan mevduatlar konusundaki sorularını yanıtladı, mevzuat ve rakamlarla ilgili bilgi verdi.

KKTC’de bu konudaki uygulamalar, Bankacılık Yasası uyarınca geçen yıl çıkarılan “Mevduat ve Zaman Aşımına İlişkin Tebliğ” ile düzenlendi. 

Sahipleri vefat eden veya sahipleri tarafından unutulan hesaplar yanında küçük mevduat olduğu için ihmal edilen ancak zaman içinde faizleriyle artan birçok hesap, 10 yıl boyunca işlem yapılmadığı için zaman aşımına uğruyor. 

Zaman aşımına uğramış mevduatlara ilişkin mevzuata göre, hak sahibinin en son talebi, işlemi veya herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak, on yıl içerisinde aranılmaması durumunda, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar bu kategoriye alınıyor.

banner341
Bu durumda olan ve asgari ücretin yüzde 10’unu aşan miktardaki mevduatlarla ilgili, zaman aşımı süresi dolmasından sonraki 15 gün içerisinde mudilere veya mevduat sahiplerinin adreslerine mektupla ihbarda bulunuluyor. Ardından aranmayan hesaplar, zaman aşımı süresinin bitimini izleyen takvim yılı başından itibaren altı ay içinde bankalarca sahiplerinin isimleri, kimlik numaraları, adresleri ve haklarının faizleri ile ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenen bir cetvelle Merkez Bankası’na devrediliyor. 

Merkez Bankası da bu mevduatları, Resmi Gazete’de ilan ederek Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu’na intikal ettiriyor ve Fon tarafından gelir kaydediliyor. 

“BANKALARIN WEB SİSTELERİNDEN DE ARAŞTIRILABİLİYOR”

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Pelin Yaylalı, bu konuda ayrıntılı düzenlemeler bulunduğuna işaret ederek “2019 yılında yürürlüğe giren tebliğ kapsamında halkımız, Resmi Gazete yayınını beklemeden bankaların web siteleri aracılığı ile araştırmalarını yapabilir” dedi.

Yaylalı, 2010-2020 yılları arasındaki 11 yılın, para birimi bazında zaman aşımına uğrayan tutarları ile bu 11 yılda Resmi Gazete’de yayımlanmış hesap sayısına ilişkin şu tabloyu paylaştı: 

    (Bir önceki yılsonu Aralık ayı itibarı ile yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin %10 (yüzde on)’unu aşanlar ve 2017 yılı öncesinde, Bankalar Yasası’na göre 20 Amerikan Dolarını aşan hesapların, hesap bazında sayısı) 

Yaylalı, son yıllarda rakamlardaki artışın, bu konudaki artıştan kaynaklandığını söyledi.

ZAMAN AŞIMI NEDENLERİ

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Pelin Yaylalı, mevduatların zaman aşımına uğramasının başlıca sebeplerini ise şöyle sıraladı:

“Hesap sahibinin vefatı nedeniyle, mirasçılarının bu hesaplardan haberdar olmaması; hesap sahibinin unutkanlığı; özellikle yabancı ülke vatandaşlarının, ani olarak yurtdışına çıkışları nedeniyle erişim sıkıntısı veya ihmalkarlık; mevduatın, küçük olduğu değerlendirilerek ihmal edilmesi ancak zaman içerisinde faizle belli bir büyüklüğe ulaşması; son zamanlarda belli hesapların işletilebilmesi (kredi, kredi kartı gibi) için açılan ve sonradan kapatılması ihmal edilen hesaplar.”

banner360
Son Güncelleme: 19.09.2020 15:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tıp-iş’ten Tablet Bağışı
Tıp-iş’ten Tablet Bağışı
Kalp krizi ve kırık kalp sendromu arasındaki farklar
Kalp krizi ve kırık kalp sendromu arasındaki farklar
Basın-sen’den Kıbrıs Medya Grubu’na Tepki
Basın-sen’den Kıbrıs Medya Grubu’na Tepki
Zeytinlik’te Faaliyet Gösteren Spor Kompleksi, Belediye Tarafından Mühürlendi İşletmecisi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
Zeytinlik’te Faaliyet Gösteren Spor Kompleksi, Belediye Tarafından Mühürlendi İşletmecisi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
Sol Hareket: “Toplumsal irademize yapılan her türlü müdahalenin karşısındayız”
Sol Hareket: “Toplumsal irademize yapılan her türlü müdahalenin karşısındayız”
Özyiğit: “Kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisi Kıbrıs Türk halkındadır”
Özyiğit: “Kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisi Kıbrıs Türk halkındadır”
Gaziler Günü Nedeniyle Lefkoşa’da Atatürk Anıtı Önünde Ve Boğaz Şehitliği'nde Tören Düzenlendi
Gaziler Günü Nedeniyle Lefkoşa’da Atatürk Anıtı Önünde Ve Boğaz Şehitliği'nde Tören Düzenlendi
Sendikal Platform, El-sen’e Destek Belirtti
Sendikal Platform, El-sen’e Destek Belirtti
Muhtarlar sandık başında…
Muhtarlar sandık başında…
Ataoğlu’ndan Gaziler Günü mesajı
Ataoğlu’ndan Gaziler Günü mesajı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim