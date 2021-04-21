Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı: “12. sınıf sınavları ve uluslararası sınavlar PCR testleriyle yapılacak”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 12. sınıf sınavları ile uluslararası sınavlara katılacak öğrenci, görev alacak öğretmen ve yetkililerin, PCR testi yaptırmalarının zorunlu olduğunu bildirdi.
Amcaoğlu, PCR testlerinin, yarın ve cuma günleri, 09.00 – 16.00 saatleri arasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen PCR merkezlerinde yapılacağını kaydetti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yazılı açıklamasında, 12. sınıf sınavları ile uluslararası sınavlara girecek 9, 10, 11 ve 12. sınıfların (IGCSE) sınavlarının, 26 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını hatırlattı.Amcaoğlu, öğrencilerin ve öğretmenlerin sınavlara, PCR negatif sonuç belgesi ile katılmaları gerektiğini belirterek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, hangi okulların, nerede PCR testi yapacaklarının tablosunu yayınladığını duyurdu.
Amcaoğlu, tablonun, bakanlığın resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesinden de paylaşılacağını ifade ederek, “tüm öğretmenlerden bu karara uymalarını” istedi, “Uymayanlar hakkında mevzuat neyi emrediyorsa uygulanacak” dedi.
Genel Ortaöğretim Dairesi 2020-2021 Öğretim Yılı
12. ve IGCSE Sınıfları PCR Testleri
|
Kolej, Lise, Özel Kolej ve Meslek Liseleri
|
Sıra
|
Bölge
|
Okul Adı
|
Toplam Öğrenci Sayısı
|
9-10-11
IGCSE
Öğrenci Sayısı
|
12. Sınıf (IGCSE ve ÖSS) Öğrenci Sayısı
|
12. Sınıflara
Giren
Öğretmen Sayısı
|
Personel Sayısı (Hademe- Sekreter)
|
İdareci Sayısı (Müdür-Muavin)
|
Toplam
|
PCR Merkezi Olacak Okullar
|
PCR Merkezine Gidecek Okullar
|
1
|
Lefkoşa
|
20 Temmuz Fen Lisesi
|
486
|
141
|
26
|
5
|
4
|
176
|
Hala Sultan İlahiyat
Koleji
|
Değirmenlik Lisesi
Hala Sultan İlahiyat Koleji
|
2
|
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
|
590
|
41
|
167
|
40
|
7
|
5
|
260
|
3
|
Değirmenlik Lisesi
|
652
|
38
|
20
|
6
|
4
|
68
|
4
|
Hala Sultan İlahiyat Koleji
|
1193
|
192
|
44
|
10
|
7
|
253
|
Türk Maarif Koleji
|
Türk Maarif Koleji
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
Yakın Doğu Koleji
Levent Koleji
American Future College TED Koleji
|
5
|
L/şa Anadolu Güzel Sanatlar L.
|
130
|
22
|
38
|
3
|
1
|
64
|
6
|
Lefkoşa Türk Lisesi
|
964
|
231
|
48
|
7
|
6
|
292
|
7
|
Türk Maarif Koleji
|
1130
|
360
|
162
|
50
|
11
|
5
|
588
|
8
|
Sedat Simavi E.M.L
|
754
|
139
|
67
|
6
|
6
|
218
|
9
|
Haydarpaşa Ticaret Lisesi
|
495
|
104
|
21
|
6
|
5
|
136
|
10
|
Osman Örek Meslek Lisesi
|
130
|
15
|
15
|
6
|
2
|
38
|
Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi
|
Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi 20 Temmuz Fen Lisesi
Lefkoşa Türk Lisesi
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Atatürk Meslek Lisesi Haydarpaşa Ticaret Lisesi Osman Örek Meslek Lisesi
|
11
|
Atatürk Meslek Lisesi
|
665
|
168
|
60
|
3
|
3
|
234
|
12
|
Necat British College
|
189
|
88
|
26
|
12
|
5
|
2
|
133
|
13
|
American Future College
|
130
|
5
|
9
|
10
|
3
|
1
|
28
|
14
|
Yakın Doğu Koleji
|
1131
|
329
|
151
|
75
|
5
|
1
|
561
|
15
|
Levent Koleji
|
487
|
27
|
86
|
29
|
10
|
1
|
153
|
16
|
TED Koleji
|
260
|
53
|
24
|
22
|
3
|
3
|
105
|
17
|
G/Mağusa
|
Cumhuriyet Lisesi
|
277
|
23
|
15
|
6
|
2
|
46
|
Gazimağusa Türk
Maarif Koleji
|
Gazimağusa Türk Maarif Koleji
Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Gazimağusa Meslek Lisesi Gazimağusa Ticaret Lisesi
Namık Kemal Lisesi
Doğu Akdeniz Doğa Koleji
|
18
|
Gazimağusa Türk Maarif Koleji
|
765
|
169
|
148
|
37
|
10
|
3
|
367
|
19
|
Namık Kemal Lisesi
|
1019
|
194
|
44
|
11
|
5
|
254
|
20
|
Polatpaşa Lisesi
|
701
|
90
|
32
|
10
|
5
|
137
|
21
|
Dr. Fazıl Küçük E.M.Lisesi
|
407
|
79
|
24
|
5
|
3
|
111
|
Polatpaşa Lisesi
|
Cumhuriyet Lisesi
Polatpaşa Lisesi
|
22
|
Gazimağusa Ticaret Lisesi
|
143
|
25
|
10
|
4
|
2
|
41
|
23
|
Gazimağusa Meslek Lisesi
|
230
|
51
|
26
|
8
|
3
|
88
|
24
|
Yakın Doğu Koleji
|
8
|
0
|
5
|
2
|
2
|
17
|
25
|
Doğu Akdeniz Doğa Koleji
|
420
|
85
|
68
|
18
|
3
|
4
|
178
|
26
|
Girne
|
19 Mayıs Türk Maarif Koleji
|
647
|
52
|
58
|
21
|
6
|
5
|
142
|
Anafartalar Lisesi
|
19 Mayıs Türk Maarif Koleji
Anafartalar Lisesi Lapta Yavuzlar Lisesi
Girne Turizm Meslek Lisesi Girne Amerikan Koleji Necat British College
The English School of Kyrenia
|
27
|
Anafartalar Lisesi
|
834
|
104
|
35
|
9
|
6
|
154
|
28
|
Lapta Yavuzlar Lisesi
|
942
|
81
|
24
|
9
|
4
|
118
|
29
|
Girne Turizm Meslek Lisesi
|
91
|
17
|
8
|
3
|
2
|
30
|
30
|
Girne Amerikan Koleji
|
353
|
18
|
50
|
32
|
7
|
6
|
113
|
31
|
Necat British College
|
151
|
16
|
13
|
18
|
5
|
2
|
54
|
32
|
The English School of Kyrenia
|
391
|
53
|
42
|
28
|
12
|
4
|
139
|
33
|
Güzelyurt
|
Güzelyurt Türk Maarif Koleji
|
453
|
33
|
39
|
18
|
7
|
4
|
101
|
Kurtuluş Lisesi
|
Güzelyurt Türk Maarif Koleji
Kurtuluş Lisesi
Güzelyurt Meslek Lisesi
|
34
|
Kurtuluş Lisesi
|
430
|
80
|
26
|
6
|
3
|
115
|
35
|
Güzelyurt Meslek Lisesi
|
282
|
83
|
25
|
8
|
3
|
119
|
36
|
İskele
|
Bekirpaşa Lisesi
|
965
|
18
|
116
|
23
|
11
|
6
|
174
|
Bekirpaşa Lisesi
|
Bekirpaşa Lisesi İskele Ticaret Lisesi
|
37
|
Erenköy Lisesi
|
573
|
67
|
24
|
9
|
3
|
103
|
38
|
Karpaz Meslek Lisesi
|
153
|
42
|
28
|
5
|
2
|
77
|
Erenköy Lisesi
|
Erenköy Lisesi Karpaz Meslek Lisesi
|
39
|
İskele Ticaret Lisesi
|
106
|
14
|
10
|
4
|
2
|
30
|
40
|
Lefke
|
Lefke Gazi Lisesi
|
271
|
26
|
16
|
3
|
3
|
48
|
Lefke Gazi Lisesi
|
Lefke Gazi Lisesi
Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi
|
41
|
Cengiz Topel E.M. Lisesi
|
160
|
39
|
16
|
6
|
1
|
62
|
Toplam
|
20150
|
1355
|
3224
|
1140
|
265
|
141
|
6125
|
10 Merkez
|
41 Okul
AÇIKLAMA-1 : Test merkezleri 09:00-16:00 saatleri arasında 22-23 Nisan Perşembe ve Cuma günleri açık olacaktır.
2 : Öğrenci ve öğretmenlerin bazılarının farklı merkezlere gidebileceği düşünülerek, her merkezde bir miktar fazladan test bulundurulmalıdır.