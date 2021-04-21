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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı: “12. sınıf sınavları ve uluslararası sınavlar PCR testleriyle yapılacak”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 12. sınıf sınavları ile uluslararası sınavlara katılacak öğrenci, görev alacak öğretmen ve yetkililerin, PCR testi yaptırmalarının zorunlu olduğunu bildirdi. 

21 Nisan 2021 Çarşamba 16:30
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı: “12. sınıf sınavları ve uluslararası sınavlar PCR testleriyle yapılacak”
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 12. sınıf sınavları ile uluslararası sınavlara katılacak öğrenci, görev alacak öğretmen ve yetkililerin, PCR testi yaptırmalarının zorunlu olduğunu bildirdi. 

Amcaoğlu, PCR testlerinin, yarın ve cuma günleri, 09.00 – 16.00 saatleri arasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen PCR merkezlerinde yapılacağını kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yazılı açıklamasında, 12. sınıf sınavları ile uluslararası sınavlara girecek 9, 10, 11 ve 12. sınıfların (IGCSE) sınavlarının, 26 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını hatırlattı.

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Amcaoğlu, öğrencilerin ve öğretmenlerin sınavlara, PCR negatif sonuç belgesi ile katılmaları gerektiğini belirterek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, hangi okulların, nerede PCR testi yapacaklarının tablosunu yayınladığını duyurdu.

Amcaoğlu, tablonun, bakanlığın resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesinden de paylaşılacağını ifade ederek, “tüm öğretmenlerden bu karara uymalarını” istedi, “Uymayanlar hakkında mevzuat neyi emrediyorsa uygulanacak” dedi.

Genel Ortaöğretim Dairesi 2020-2021 Öğretim Yılı

12. ve IGCSE Sınıfları PCR Testleri

Kolej, Lise, Özel Kolej ve Meslek Liseleri

Sıra

Bölge

Okul Adı

Toplam Öğrenci Sayısı

9-10-11

IGCSE

Öğrenci Sayısı

12. Sınıf (IGCSE ve ÖSS) Öğrenci Sayısı

12. Sınıflara

Giren

Öğretmen Sayısı

Personel Sayısı (Hademe- Sekreter)

İdareci Sayısı (Müdür-Muavin)

Toplam

PCR Merkezi Olacak Okullar

PCR Merkezine Gidecek Okullar

1

Lefkoşa

20 Temmuz Fen Lisesi

486

141

26

5

4

176

Hala Sultan İlahiyat

Koleji

Değirmenlik Lisesi

Hala Sultan İlahiyat Koleji

2

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

590

41

167

40

7

5

260

3

Değirmenlik Lisesi

652

38

20

6

4

68

4

Hala Sultan İlahiyat Koleji

1193

192

44

10

7

253

Türk Maarif Koleji

Türk Maarif Koleji

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

Yakın Doğu Koleji

Levent Koleji

American Future College TED Koleji

5

L/şa Anadolu Güzel Sanatlar L.

130

22

38

3

1

64

6

Lefkoşa Türk Lisesi

964

231

48

7

6

292

7

Türk Maarif Koleji

1130

360

162

50

11

5

588

8

Sedat Simavi E.M.L

754

139

67

6

6

218

9

Haydarpaşa Ticaret Lisesi

495

104

21

6

5

136

10

Osman Örek Meslek Lisesi

130

15

15

6

2

38

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi 20 Temmuz Fen Lisesi

Lefkoşa Türk Lisesi

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

Atatürk Meslek Lisesi Haydarpaşa Ticaret Lisesi Osman Örek Meslek Lisesi

11

Atatürk Meslek Lisesi

665

168

60

3

3

234

12

Necat British College

189

88

26

12

5

2

133

13

American Future College

130

5

9

10

3

1

28

14

Yakın Doğu Koleji

1131

329

151

75

5

1

561

15

Levent Koleji

487

27

86

29

10

1

153

16

TED Koleji

260

53

24

22

3

3

105

17

G/Mağusa

Cumhuriyet Lisesi

277

23

15

6

2

46

Gazimağusa Türk

Maarif Koleji

Gazimağusa Türk Maarif Koleji

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Gazimağusa Meslek Lisesi Gazimağusa Ticaret Lisesi

Namık Kemal Lisesi

Doğu Akdeniz Doğa Koleji

18

Gazimağusa Türk Maarif Koleji

765

169

148

37

10

3

367

19

Namık Kemal Lisesi

1019

194

44

11

5

254

20

Polatpaşa Lisesi

701

90

32

10

5

137

21

Dr. Fazıl Küçük E.M.Lisesi

407

79

24

5

3

111

Polatpaşa Lisesi

Cumhuriyet Lisesi

Polatpaşa Lisesi

22

Gazimağusa Ticaret Lisesi

143

25

10

4

2

41

23

Gazimağusa Meslek Lisesi

230

51

26

8

3

88

24

Yakın Doğu Koleji

8

0

5

2

2

17

25

Doğu Akdeniz Doğa Koleji

420

85

68

18

3

4

178

26

Girne

19 Mayıs Türk Maarif Koleji

647

52

58

21

6

5

142

Anafartalar Lisesi

19 Mayıs Türk Maarif Koleji

Anafartalar Lisesi Lapta Yavuzlar Lisesi

Girne Turizm Meslek Lisesi Girne Amerikan Koleji Necat British College

The English School of Kyrenia

27

Anafartalar Lisesi

834

104

35

9

6

154

28

Lapta Yavuzlar Lisesi

942

81

24

9

4

118

29

Girne Turizm Meslek Lisesi

91

17

8

3

2

30

30

Girne Amerikan Koleji

353

18

50

32

7

6

113

31

Necat British College

151

16

13

18

5

2

54

32

The English School of Kyrenia

391

53

42

28

12

4

139

33

Güzelyurt

Güzelyurt Türk Maarif Koleji

453

33

39

18

7

4

101

Kurtuluş Lisesi

Güzelyurt Türk Maarif Koleji

Kurtuluş Lisesi

Güzelyurt Meslek Lisesi

34

Kurtuluş Lisesi

430

80

26

6

3

115

35

Güzelyurt Meslek Lisesi

282

83

25

8

3

119

36

İskele

Bekirpaşa Lisesi

965

18

116

23

11

6

174

Bekirpaşa Lisesi

Bekirpaşa Lisesi İskele Ticaret Lisesi

37

Erenköy Lisesi

573

67

24

9

3

103

38

Karpaz Meslek Lisesi

153

42

28

5

2

77

Erenköy Lisesi

Erenköy Lisesi Karpaz Meslek Lisesi

39

İskele Ticaret Lisesi

106

14

10

4

2

30

40

Lefke

Lefke Gazi Lisesi

271

26

16

3

3

48

Lefke Gazi Lisesi

Lefke Gazi Lisesi

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi

41

Cengiz Topel E.M. Lisesi

160

39

16

6

1

62

Toplam

20150

1355

3224

1140

265

141

6125

10 Merkez

41 Okul

AÇIKLAMA-1 :   Test merkezleri 09:00-16:00 saatleri arasında 22-23 Nisan Perşembe ve Cuma günleri açık olacaktır.

2 :   Öğrenci ve öğretmenlerin bazılarının farklı merkezlere gidebileceği düşünülerek, her merkezde bir miktar fazladan test bulundurulmalıdır.

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Son Güncelleme: 21.04.2021 16:48
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