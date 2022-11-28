Milli Dava Bahane Mamma Şahane!.

Siyasetin yüzsüzleri Gazimağusa'dan İsmail Arter, Cem Dana ve Lefkoşa'da Suphi Asilrürk milli davayı bahane ederek büyük rantlar karşılığında adaylıktan çekildiler.

Acaba sıradaki aday kim olacak. Sözde milli davayı bahane ederek rant peşinde koşan siyasetin yüzsüzleri önce aday olup sonra belli menfaatler karşılığında adaylıktan çekiliyorlar. Geçtiğimiz hafta duayen gazeteci Levent Özadam Lefkoşa Bağımsız belediye başkanı adaylığını açıklayan, YDP yöneticilerinden Suphi Asiltürk’ün devlete ait gayrimenkullerden alarak adaylıktan çekileceğini yazmıştı. İsmail Arter ve Cem Dana’nın ise Karpaz bölgesinde büyük denize sıfır araziler karşılığında adaylıktan çekildiği iddiaları gündeme bomba gibi düşerken önümüzdeki günlerde hangi bölgeden hangi adayların hangi rantlar karşılığında adaylıktan çekileceği merak konusu oldu.

GAZİMAĞUSA'DA İBRELER ULUÇAY'DAN YANA

Gazimağusa bölgesindeki iki bağımsız adayın destekçilerini büyük menfaatler karşılığında yarı yolda bırakarak adaylıktan çekilmesi karşısında, Arter ve Cem Dana adaylarının bu olaya tepki göstererek tavır koyduğu öğrenildi.

Arter ve Cem Daha'ya yakın isimlerin kendilerini menfaate karşı pazarlayan adaylarına ve menfaat vererek onların çekilmesini sağlayan iktidar partilerine tepki göstererek Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Belediye başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay’a oy vereceklerini belirttikleri iddia ediliyor. Yarışta zaten iyi bir noktada Erdal Özcenkt’ten önde olan Dr. Süleyman Uluçay’ın bu tepkiler sonrasında yarışı şimdiden kazandığı iddia ediliyor.