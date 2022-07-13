Metehan Kara Giriş Kapısı'nda yaşanan yoğunlukla ilgili açıklama

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) bayram süresince Metehan Kara Giriş Kapısında oluşan yoğunluğun, KKTC Polis Genel Müdürlüğünden kaynaklı olmadığını açıkladı.

PGM, basında yer alan “Metehan Kara Giriş Kapısında, bayram tatili süresince uzun araç kuyruklarının oluştuğu, vatandaşların muhaceret işlemi yaptırmak için uzun süre beklemek zorunda kaldığı ve yeterli muhaceret görevlisi bulunmadığı” yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Metehan Kara Giriş kapısında artırılan önlemler ve görevlendirilen fazla personel ile hem kuzeyden güneye, hem de güneyden kuzeye geçecek olan araçlar için gerektiğinde mevcut olan üç kabinden (üç şeritten) muhaceret işlemleri yapıldığı ifade edilen açıklamada, “KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan tüm önlemlere rağmen, Metehan Kara Giriş Kapısının GKRY Bölgesinde bulunan geçiş noktalarındaki kontrolün tek şeride düşürülmesi nedeniyle, uzun araç kuyruklarının oluşmasına ve vatandaşlarımızın uzun süre beklemesine sebep olmuştur” denildi.

Bayram tatili süresince, Metehan Kara Giriş Kapısında oluşacak araç yoğunluğunu azaltmak ve araçları ile karşılıklı geçiş yapacak şahısların işlemlerini hızlandırmak maksadıyla, KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan önlemlerin artırıldığı kaydedilen açıklamada Metehan Kara Giriş Kapısındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçiş noktasında bulunan tüm kabinlerde, 24 saat kesintisiz fazladan personel görevlendirildiğini vurguladı.

Açıklamada, bayram tatili süresince Metehan Kara Giriş Kapısı’yla ilgili şu bilgiler verildi:

“ Bayramın 1. günü görevli sekiz personel ile 16,242 giriş-çıkış; bayramın 2. günü görevli on personel ile 16,772 giriş-çıkış; bayramın 3. Günü görevli on bir personel ile 15,644 giriş-çıkış; bayramın 4. günü görevli on personel ile 15,313 giriş-çıkış olmak üzere toplamda 63,971 kişiye muhaceret işlemi yapılmıştır”.