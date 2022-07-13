banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi alınan kararları açıkladı 
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi alınan...
Başbakanlık: “Teknecik Elektrik Santrali’ne getirilen yakıt, güvenli bir şekilde tahliye ediliyor”
13 bin ton yakıtın tahliyesine...
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı merkezlerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı merkezlerini...
Tecavüz ve sağır sultanlar…
Tecavüz ve sağır sultanlar…
Covid-19’da son durum...
Covid-19’da son durum...
banner405

Metehan Kara Giriş Kapısı'nda yaşanan yoğunlukla ilgili açıklama

13 Temmuz 2022 Çarşamba 19:45
Metehan Kara Giriş Kapısı'nda yaşanan yoğunlukla ilgili açıklama

Polis Genel Müdürlüğü (PGM)   bayram süresince Metehan Kara Giriş Kapısında oluşan yoğunluğun, KKTC Polis Genel Müdürlüğünden kaynaklı olmadığını açıkladı.

PGM, basında yer alan “Metehan Kara Giriş Kapısında, bayram tatili süresince uzun araç kuyruklarının oluştuğu, vatandaşların muhaceret işlemi yaptırmak için uzun süre beklemek zorunda kaldığı ve yeterli muhaceret görevlisi bulunmadığı” yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Metehan Kara Giriş kapısında artırılan önlemler ve görevlendirilen fazla personel ile hem kuzeyden güneye, hem de güneyden kuzeye geçecek olan araçlar için gerektiğinde mevcut olan üç kabinden (üç şeritten) muhaceret işlemleri yapıldığı ifade edilen açıklamada, “KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan tüm önlemlere rağmen, Metehan Kara Giriş Kapısının GKRY Bölgesinde bulunan geçiş noktalarındaki kontrolün tek şeride düşürülmesi nedeniyle, uzun araç kuyruklarının oluşmasına ve vatandaşlarımızın uzun süre beklemesine sebep olmuştur” denildi. 

Bayram tatili süresince, Metehan Kara Giriş Kapısında oluşacak araç yoğunluğunu azaltmak ve araçları ile karşılıklı geçiş yapacak şahısların işlemlerini hızlandırmak maksadıyla, KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan önlemlerin artırıldığı kaydedilen açıklamada  Metehan Kara Giriş Kapısındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçiş noktasında bulunan tüm kabinlerde, 24 saat kesintisiz fazladan personel görevlendirildiğini vurguladı.

Açıklamada, bayram tatili süresince Metehan Kara Giriş Kapısı’yla ilgili şu bilgiler verildi:

“ Bayramın 1. günü görevli sekiz personel ile 16,242 giriş-çıkış; bayramın 2. günü görevli on personel ile 16,772 giriş-çıkış; bayramın 3. Günü görevli on bir personel ile 15,644 giriş-çıkış; bayramın 4. günü görevli on personel ile 15,313 giriş-çıkış olmak üzere toplamda 63,971 kişiye muhaceret işlemi yapılmıştır”.

banner360
Son Güncelleme: 14.07.2022 09:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTAMS, Sağlık Bakanlığını göreve çağırdı
KTAMS, Sağlık Bakanlığını göreve çağırdı
Türkiye Cumhuriyeti’nden KŞK’ya 100 Bin Dolar Bağış
Türkiye Cumhuriyeti’nden KŞK’ya 100 Bin Dolar Bağış
18 Temmuz'da Ara Bölgede, Toplumlar Arası Çatışmalarda Ve Savaşlarda Ölenler Anılacak
18 Temmuz'da Ara Bölgede, Toplumlar Arası Çatışmalarda Ve Savaşlarda Ölenler Anılacak
Genel Tarım Sigortası Patates Ekili Alanlar İçin İtiraz Süresini Uzattı
Genel Tarım Sigortası Patates Ekili Alanlar İçin İtiraz Süresini Uzattı
Döviz kurları
Döviz kurları
Cumhurbaşkanı Tatar Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Esentepe Eğitim Ve Kabul Merkezi’nin Açılışını Gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Tatar Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Esentepe Eğitim Ve Kabul Merkezi’nin Açılışını Gerçekleştirdi
Meclis Başkanı Töre 15 Temmuz Yunanistan Destekli Darbe İle İlgili Mesajı Yayımladı
Meclis Başkanı Töre 15 Temmuz Yunanistan Destekli Darbe İle İlgili Mesajı Yayımladı
Türk-Sen yeni belirlenen asgari ücrete itiraz etti
Türk-Sen yeni belirlenen asgari ücrete itiraz etti
PGM: “Metehan Kara Giriş Kapısında oluşan yoğunluk, KKTC Polis Genel Müdürlüğünden kaynaklı değil”
PGM: “Metehan Kara Giriş Kapısında oluşan yoğunluk, KKTC Polis Genel Müdürlüğünden kaynaklı değil”
Tecavüz ve sağır sultanlar…
Tecavüz ve sağır sultanlar…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim