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Meral Akıncı, “iğnenin ucundaki sanat” sergisinin açılışını yaptı

Meral Akıncı, “iğnenin ucundaki sanat” sergisinin açılışını yaptı

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:54
Meral Akıncı, “iğnenin ucundaki sanat” sergisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Değirmenlik, Demirhan ve Meriç Köy Kadın Kursları ile Değirmenlik Belediyesi Yaşlı Bakım Merkezi öğrencilerinin “İğnenin Ucundaki Sanat” isimli sergisinin açılışını yaptı, kadınlarla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Meral Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, kadınların çok değerli işler yaptığını belirterek, geçmişte bölgede var olan ve bugün doğada olmayan bazı hayvanların ve kuşların el işlerine nakış olarak işlendiğini anlattı.
Renkli ipek böceği kozasının Kıbrıs’ta sadece Değirmenlik bölgesinde bulunduğuna işaret eden Meral Akıncı, doğadaki endemik bitkilerin kadınların dokunuşu ile hayat bularak, sanata dönüştürüldüğünü söyledi. Meral Akıncı, kadınlara çalışmalarında başarılar diledi.

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Kurs Öğretmeni Amber Unuz, katkılarından dolayı Meral Akıncı’ya teşekkür etti. Unuz, Meral Akıncı’ya endemik bitkilerden yapılan tablo sundu.

 

Son Güncelleme: 12.06.2019 14:18
Anahtar Kelimeler:
Iğnenin Ucundaki Sanat
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