Meclis toplantısı tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı saat 17.45'te tamamlandı. Bir sonraki birleşim 13 Aralık Salı günü saat 10.00’da yapılacak.

Meclis oturumu güncel konuşmaların ardından tamamlandı.

Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar, “YÖDAK ve Vakıflar İdaresinin Olması Gereken Misyonu” konulu güncel konuşma yaptı. Akpınar, bu iki önemli kurumun artık etkin olamadığını, işlevsizleştiğini, kaynak sıkıntısı yaşadığını ifade ederek, özellikle YÖDAK’ta seçimin önemine işaret etti, “şarlatanlara” ihtiyaç olmadığını söyledi.

YÖDAK Başkanının, KKTC’nin geleceğini, eğitimi ortadan kaldırmaya çalıştığını savunan Akpınar, suçlamalarda bulundu, YÖDAK’ın üniversiteler ile ilgili ne yaptığını sordu.

“YÖDAK Başkanı kim ve ne için çalışıyor” diye soran Akpınar, bu sürece “dur” denmesi gerektiğini kaydetti, Cumhurbaşkanı ve Meclis'e çağrıda bulunan ve eleştiriler yapan Akpınar, YÖDAK Başkanı'nın yeni bölüm başvurularını dikkate almadığını, reddettiğini, zorluklar yarattığını savundu, üniversitelerin ülke ekonomisi ve istihdamlar açısından önemine vurgu yaptı.

Akpınar, yüksek eğitimi korumak için tüm makamların YÖDAK’ta adım atması çağrısında bulundu, üniversitelerin Vakıflar İdaresi’ne ödediği kiralarla ilgili bilgi verdi, ayrıca üniversitelerin yaptıkları yatırımlarla vakıf mallarının değerini artırdığını kaydetti.

Bu yüzden YÖDAK ve Vakıflar İdaresi’nin üniversitelere sahip çıkmasının önemine işaret eden Akpınar, Vakıflarda döviz cinsi kiraların Türk Lirasına çevrilmesi önerisinde bulundu.