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Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. 

Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. 

24 Şubat 2020 Pazartesi 09:40
Meclis toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan genel kurulun gündeminde, “Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan TaşınmazMalların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi” bulunuyor. 
Genel Kurulda, ayrıca Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin;“ Okyay Nazım'ın Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu”, “Alper Tenekeci'nin Başvurusu ÜzerineHazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu” ve “Börteçine Baş'ın Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu” görüşülecek. 

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Genel Kurul’un, onaya sunuşlar kısmında, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, ivedilikle görüşülen “Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisinin Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine ilişkin tezkeresi” okundu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

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Son Güncelleme: 24.02.2020 13:21
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