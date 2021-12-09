banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Meclis toplandı
23 Ocak'tan sonra ne olacak?
23 Ocak'tan sonra ne olacak?
Nisa Hacı 3 haftadır yoğun bakımda
Dualarımız Nisa ile..
Philip Morris grubuna ait olan sigaralara 1 TL zam geldi
Güne zamla başladık!
banner405
Flaş Haber
Fanatik Rum çizmeyi aştı!
Kapat

Meclis oturumuna ara verildi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın 62’nci madde tahtında yaptığı konuşma sırasında yaşanan tartışmalardan sonra oturuma 10 dakikalığına ara verildi.

09 Aralık 2021 Perşembe 13:30
Meclis oturumuna ara verildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda ilk olarak Taşınmaz Malların Tazmini Takası İadesi Değişiklik Yasa Tasarısı ele alındı.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk tasarıya ilişkin komite raporunu okudu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın 62’nci madde tahtında yaptığı konuşma sırasında yaşanan tartışmalardan sonra oturuma 10 dakikalığına ara verildi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakan Sunat Atun’un dünkü açıklamalarını eleştirerek, dehşetle dinlediği Atun’un açıklamalarında son dönemdeki UBP hükümetleri döneminde Kıb-Tek’te alınan yanlış kararlara işaret etti. Erhürman, kötü yönetimin Kıb-Tek’i getirdiği durumdan bahsettiğini kaydetti.

Bakanın zam yapılmazsa Kıb-Tek’in hangi durumda olacağını anlattığını dile getiren Erhürman, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da akaryakıt konusunda son dönemde yaşanan sıkıntılarla ilgili, “bizden önceki dönemde halledilmeliydi” diyerek kendisinden önceki UBP hükümetlerini eleştirmesine dikkat çekti.

Ülkede akaryakıt krizi olduğunda bunun tüm ülkeyi ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Erhürman, “Siz son 3 yılda kendi yaptıklarınızın bile sorumluluğunu almayacaksanız nasıl olacak da seçimde halktan oy isteyeceksiniz?” sorusunu sordu.

Atun’un “döviz yükselse de, pandemi olsa da doğru yönetim sergilenseydi Kıb-Tek bu durumda olmayacaktı” dediğini söyleyen Erhürman, bunun kendilerinin de sürekli söylediği bir şey olduğunu ifade etti.

banner341
Kendi hükümet dönemlerinde UBP’nin CTP’yi Türkiye ile protokol imzalanması konusunda eleştirdiğini söyleyen Erhürman, 4’lü hükümet dönemi ve sonraki hükümetler döneminde aktarılan kaynağa işaret ederek, şu anda aktarılan kaynağın çok daha az olduğunu belirtti.

Erhürman, yalanlarla, manipülasyonlarla ve algı oyunlarıyla bu ülkenin yönetilemeyeceğinin ortaya çıktığını ifade etti.

“Mesele benim halkımın alım gücünün her geçen gün düşmesi meselesidir” diyen Erhürman, “Eğer iş protokollerle halledilmelidir deniyorsa, CTP milletvekilleri ‘bu protokolü imzalarken TL ciddi değer kaybına uğrarsa ne yapılacağını bu protokole yazın’ dediğinde neredeydiniz” diye sordu.

TL değer kaybettiği zaman KKTC ekonomisinin zarar göreceğinin UBP’nin hükümet olduğu dönemde hazırlanan 1993-1997 Ekonomik Kalkınma Planı’nda dahi ifade edilen bir konu olduğunu belirten Erhürman, bugün neden bu yaklaşıma uzak olunduğunu sordu, tutarlılık istedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin TL’nin değer kaybı üzerine bir politikaya geçtiğini söyleyen Erhürman, TL’nin değer kaybının KKTC ekonomisi için oldukça sorunlu olduğunu belirtti.

Kendi dönemlerinde ortaya konan çoklu tarifenin UBP hükümeti döneminde değiştirilmediğini ifade eden Erhürman, “Çünkü doğru bir adımdı” dedi.

“Sayın Arıklı ya da Sayın Taçoy, Kıb-Tek’i tek başına yönetmedi. Bu işler Bakanlar Kurulu’nda görüşülür” diyen Erhürman, sanki seçimlere partiler değil, kişiler giriyormuş gibi bir hava yaratıldığını kaydetti.

Erhürman’ın eleştirileri üzerine, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile ülkede aşılanmanın yeteri kadar motive edilip edilmediği tartışması yaşandı. Daha sonra Bakan Atun’un açıklamalarının ne anlama geldiği hakkında milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Tufan Erhürman, memleketin getirildiği halle ilgili şu anki hükümet mensuplarının, yaşananlardan UBP hükümetlerini sorumlu tuttuğunu dile getirmesi üzerine, ülkeyi bu duruma kimin getirdiği konusunda da, milletvekilleri arasında, seslerin yükseldiği bir tartışma yaşandı.  

Tartışmanın büyümesiyle oturuma ara verildi.

banner360
Son Güncelleme: 09.12.2021 14:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tolga Atakan, aday olmayacağını duyurdu
Tolga Atakan, aday olmayacağını duyurdu
“Vaka üstüne vaka” filminin galası Salı akşamı Girne Üniversitesi’nde yapılacak
“Vaka üstüne vaka” filminin galası Salı akşamı Girne Üniversitesi’nde yapılacak
Erhürman'ın Meclis'te yaptığı konuşmada hükümeti eleştirdi
Erhürman'ın Meclis'te yaptığı konuşmada hükümeti eleştirdi
Özçınar’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Özçınar’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Özersay gündemi değerlendirdi
Özersay gündemi değerlendirdi
“Kapalı” kapılarını seyirciye açtı
“Kapalı” kapılarını seyirciye açtı
Seçim takvimi işliyor, adaylar netleşiyor
Seçim takvimi işliyor, adaylar netleşiyor
KTOEÖS, Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nun eksiklerine dikkat çekti
KTOEÖS, Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nun eksiklerine dikkat çekti
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye tanıma çağrısı
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye tanıma çağrısı
Ergin’in “Matardan Mektuplar” ile “Femmanın Günlükçesi” Çarşamba günü tanıtılıyor
Ergin’in “Matardan Mektuplar” ile “Femmanın Günlükçesi” Çarşamba günü tanıtılıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim