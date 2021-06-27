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Meclis Genel Kurulu yarın son toplantısını yapacak ve tatile girecek

Meclis Genel Kurulu, 4. Dönem 4. Yasama Yılı’nın son toplantısını yarın yapacak ve tatile girecek.

27 Haziran 2021 Pazar 10:00
Meclis Genel Kurulu yarın son toplantısını yapacak ve tatile girecek
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Genel Kurul, 5. Yasama Yılı’nın başlayacağı  1 Ekim 2021 gününe kadar sürecek tatil döneminde, çağrı yapılması halinde olağanüstü birleşimler yapabilecek.

Meclis Genel  Kurulu’nun yarınki toplantısının özel gündeminde, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

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Genel Kurul’un diğer gündem maddeleri ise şunlar:

“Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi.”

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Son Güncelleme: 27.06.2021 10:24
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