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MDP’den Kültür Dairesi’ne eleştiri

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Kültür Dairesi’ni eleştirdi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 10:15
MDP’den Kültür Dairesi’ne eleştiri
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MDP Gençlik, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemre Seziner tarafından yapılan açıklamada, Kültür Dairesi yetkililerinin, alelacele aldıkları kararı ellerine yüzlerine bulaştırırken, sanatta ayrımcılık yapıp ekmeğini sanatları yolu ile kazanan sanatçıları, sadece eğlence sektöründe müzik yapan kişiler olarak tanımladıkları iddia edildi.

Açıklamada, “Özel eğitim ve kültür sanat merkezlerinde veya kendi atölyelerinde çalışarak üreterek ekmeğini kazanan sanatçıları kapsam dışına iterek, alenen bir ayırımcılığa yol açmışlardır” denildi.

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İleri sürülen ayrımcılıktan acilen dönülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Ayrıca duyuruda  yapılması hedeflenen destekle alakalı, herhangi bir bilgi verilmemekte, bu da akıllara, yoksa bu yapılan duyuru, yükselen sesi bastırmak ve olası bir haklı halk hareketinin önünü almak amacı ile mi yapıldı? sorusunu getirmektedir.” ifadeleri kullan  

Ayrımcılığın ve ötekileştirmenin her zaman karşısında oldukları belirtilen MDP açıklamasında, şöyle denildi:

“Acilen yapılan yanlıştan dönün. Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, Ülkemizin vazgeçilemez değerlerinden olan, sanatın ve sanatçıların ‘’Toplumun Hayat Damarı’’ olduğu bilinci ile her zaman yanında ve destekçisi olacağımızı, Hükümet tarafından,  yaptığımız eleştiri dikkate alınarak, alelacele hazırlanan çözümdeki eksikliklerin, giderilmesini ümit ettiğimizi ve gerekli girişimlerin, partimizce yapılarak konunun takipçisi olacağımızı, değerli kamuoyu ile paylaşırız.”

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Son Güncelleme: 27.02.2021 11:32
Anahtar Kelimeler:
Kültür DairesiMDP
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