MDP ile DP seçim ittifakı kararı aldı

MDP’den yapılan açıklamada, MDP adaylarını DP listelerinden aday gösterileceği bildirildi.

Her iki partinin de siyasi hayatına devam edeceği kaydedilen açıklamaya göre, MDP Genel Başkanı ile Genel Sekreteri’nin aday olmayacağı da belirtildi.

Pazar günü ise aday sıralamalarının belirlenmesi için kura çekimi yapılacağı kaydedildi.