MDP ile DP seçim ittifakı kararı aldı

MDP’den yapılan açıklamada, MDP adaylarını DP listelerinden aday gösterileceği bildirildi.
Pazar günü ise aday sıralamalarının belirlenmesi için kura çekimi yapılacağı kaydedildi.
Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ile Demokrat Parti’nin (DP) 23 Ocak 2022’de yapılacak erken genel seçimde ittifak kararı aldığı açıklandı.
MDP’den yapılan açıklamada, MDP adaylarını DP listelerinden aday gösterileceği bildirildi.
Pazar günü ise aday sıralamalarının belirlenmesi için kura çekimi yapılacağı kaydedildi.