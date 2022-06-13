MALİYE-SEN'DEN “ÖZGÜRLÜK İÇİN 24 SAAT” EYLEMİNE DESTEK

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen), Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemine destek verdiğini duyurdu.

Maliye-Sen’den yapılan açıklamada, Ceza, Müfsidane Yayınlar ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması yasalarında yapılmak istenen değişikliklerle, düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, “Reform Hükümeti olarak yola çıktığını iddia eden UBP – YDP – DP Üstel Hükümeti’nin ilk icraat olarak özgürlükleri keyfi ve muğlak ifadelerle kısıtlamaya çalışması kabul edilemez” denildi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik buhranın gün geçtikçe derinleştiğini, insanların döviz ve enflasyon altında ezilirken, zamları ve fakirleşmeyi önlemek adına hiçbir adım atmayan hükümetten hoşnut olmadığını kaydeden Maliye-Sen, “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganıyla yapılan eylemlere desteklerinin tam olduğunu açıkladı. Açıklamada, toplumu baskı altına alarak, hak ve özgürlükleri kısıtlamaya çalışan her türlü eylem ve düşüncenin her zaman karşısında olacaklarını vurguladı.