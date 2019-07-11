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Maliye Bakanlığı rutin ve olması gereken ödeme rakamlarını açıkladı

Maliye Bakanlığı rutin ve olması gereken ödeme rakamlarını açıkladı

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:15
Maliye Bakanlığı rutin ve olması gereken ödeme rakamlarını açıkladı

Maliye Bakanlığı, avans veya borçlanmaya gerek duyulmadan, rutin ve olması gereken ödeme rakamlarını açıkladı.
Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Maliye Bakanlığı, ülkenin içinden geçtiği süreçlerin olumsuz etkilerini en aza indirgemek adına hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri çerçevesinde sorumluluk üstlenerek, performans sergiliyor. Maliye Bakanlığı’nın avansa veya borçlanmaya gerek duymadan, yalnızca doğru yol haritası çerçevesinde hızlı ve etkin karar alma mekanizması ve ekonominin daha hızlı performans sergilemesi hedefiyle cari ve muhtelif ödemeleri rutin ve olması gerektiği gibi devam ediyor” denildi.
Buna göre, 1 Temmuz – 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında toplam 97 milyon 621 bin TL ödeme yapılmış olacağı kaydedilen açıklamada, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri kamuoyu ile paylaşıldı.
1 Temmuz – 11 Temmuz 2019 arasında ödenen tutarın 70 milyon 923 bin TL olduğu kaydedilen açıklamada ödeme kalemleri şöyle sıralandı:  
“Burs (Haziran 2019); 3 milyon, 500 bin TL; Taşımacılık (Mayıs); 1 milyon 280 bin TL; Belediye fark ödemesi; 2 milyon 611 bin TL; Sağlık Ek Mesai (Mart); 4 milyon 760 bin TL; İstanbul-Ankara Sağlık (Hastaneler); 8 milyon 579 bin TL; Çiğ Süt-Navlun; 2 milyon 238 bin TL; Akaryakıt (Doğrudan Gelir); 9 milyon 543 bin TL; ‘İstimlâk, Temizlik, Emekli Avans, İkramiye, İlaç ve Müteahhit ödemeleri’ için de toplamda, 38 milyon 412 bin TL”

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Yarın ödenecek olan kalemlerin toplamının 26 milyon 698 milyon TL olduğu belirtilen açıklamada, bu kalemler şöyle sıralandı: “Ek Mesai (Nisan ayı); 9 milyon 578 bin TL; Doğrudan Gelir (Üreticiye); 17 milyon 120 bin TL”
Bu bağlamda, 1 Temmuz – 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında toplam 97 milyon 621 bin TL ödeme yapılmış olacağı dile getirilen açıklamada şunlar kaydedildi:
“Maliye Bakanlığı bir kez daha, ödemelerin borçlanıp, avans çekilmeden rutin seyrinde bu hafta ve sonraki dönemlerde de devam edecek. Ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmıyor. Bu konuda şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkeleri gereğince, tüm güncel verileri kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecek.”

 

Son Güncelleme: 11.07.2019 15:41
Anahtar Kelimeler:
KKTC Maliye Bakanlığı
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