Maliye Bakanı Şan ASBÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü’nü kabul etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa’yı kabul etti.

Maliye Bakanlığı basın biriminden verilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Alişan Şan, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de üniversitelerin eğitim ve öğretim anlamında büyük bir öneme sahip olduğunu, ASBÜ’nün, ülkede yerleşkesinin olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

ASBÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa ise “Bizim burada ticari bir kaygımız yok. Buradaki varlığımızın tek bir sebebi var. O da KKTC yükseköğretimine katkı sunmaktır” dedi.

"Kırmızı çizgilerinin eğitimde kalite konusunda taviz vermemek olduğunu" ifade eden Prof. Dr. Arpa, bilimsel araştırmalara da büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Arpa’ya, Rektör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Zeki Akçam ile Yrd. Doç. Dr. Volkan Nurçin eşlik etti.