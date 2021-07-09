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Maliye Bakanı Oğuz, Sivil Savunma Başkanları ile görüştü

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, görev süresi dolan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ve görevi devralacak Atilla Karaca’yı kabul etti.

09 Temmuz 2021 Cuma 14:40
Maliye Bakanı Oğuz, Sivil Savunma Başkanları ile görüştü

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Karakoç ve Karaca, Maliye Bakanı Oğuz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Görüşmede Sivil Savunma Başkanı Karakoç, görev süresi içinde afet ve acil durumlarla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Karakoç, Sivil Savunma Teşkilatı’nın halkın ihtiyaç duyduğu yer ve zamanda yanlarında olmaya devam edeceğini belirtti. 2018’den itibaren devraldığı görevi 2021 yılına kadar gururla taşıdığını belirten Karakoç, görevini çok yakında Atilla Karaca’ya devredeceğini kaydetti. Karakoç, Maliye Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışmalardan dolayı da Oğuz’a teşekkür etti.

Görevi devralacak Atilla Karakoç da, görevini aldığı şekilde, layıkıyla vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Atilla Karaca, Bakanlık ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, Kıbrıs’ta bulunmaktan ve burada görev alacak olmaktan duyduğu mutluluğunu dile getirdi.

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz da, Sivil Savunma Teşkilatı’nın kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığında görev yürüttüğü dönemi hatırlatan Oğuz, teşkilatın kendisi için önemine vurgu yaptı.

Oğuz, “Sivil Savunma Teşlilat Başkanlığı tüm insanlığa ve toplumun her kesimine en zor anında yardım eden ya da sadece doğal afet ya da depremlerin yaşanmasında değil sosyal ve kültürel anlamda da bu misyonunu devam ettirmeyi başarmış bir kuruluştur’’ ifadelerini kullandı.

Oğuz, Karakoç’un görev sürecinde birçok başarılı işe imza attığını ifade ederek, Karakoç’a yeni görevinde başarılar diledi.

Maliye Bakanı Oğuz, ayrıca göreve yeni atanacak Başkan Atilla Karaca’ya da görevinde başarılar diledi.

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Son Güncelleme: 09.07.2021 14:37
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