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Maliye Bakanı Atun’un Meclis konuşması…

07 Haziran 2022 Salı 17:10
Maliye Bakanı Atun’un Meclis konuşması…

Maliye Bakanı Sunat Atun’un Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla ilgili Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“MALİYE BAKANI ATUN, ESAS ÖNCELİKLERİNİN ‘DAR GELİRLİYE NE VEREBİLİRİZ?’ NOKTASINDA ÇALIŞMAK OLDUĞUNA İŞARET EDEREK, ÇÜNKÜ DAR GELİRLİNİN MUTFAĞINDA YAŞANAN KRİZİN ÇOK DAHA BÜYÜK VE HİSSEDİLEBİLİR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Maliye Bakanı Sunat Atun, Hayat Pahalılığı ve Asgari Ücret konularında Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında, esas önceliklerinin ‘dar gelirliye ne verebiliriz?’ noktasında çalışmak olduğuna işaret ederek, çünkü dar gelirlinin mutfağında yaşanan krizin çok daha büyük ve hissedilebilir olduğunu söyledi.

Atun, hayat pahalılığı karşısında toplumun tüm kesimlerine sahip çıkabilmek, hitap edebilmek ve vatandaşı bu konuda çaresiz bırakmamak konusunda hükümetin kararlı olduğunu söyledi.

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Hükümetin bu konuda revize bütçeyi dün Bakanlar Kurulu’na sunduğunun altını çizen Maliye Bakanı Sunat Atun, yeni bütçenin Meclis gündemine süratle geleceğini kaydederek; “18 milyar 810 milyon TL’ye yükseltilmiştir. 6 milyar 40 milyon TL’lik artış var. Yerel bütçemiz ise, 17 milyar, 160 milyon TL olacaktır. Burada öngörülen en temel nokta, sizlerin de bileceği üzere, ülkenin ihtiyaçları. Kamu maliyesinin karşılamakla mükellef olduğu giderleri öngörülerek yapılan bir çalışmadır. Elbette gelirler tarafı da yine bu öngörü ile geliştirilmiştir” dedi.  

Maliye Bakanı Sunat Atun, yeni bütçe çerçevesinde kamu çalışanının hayat pahalılığını alacağını kaydederek, Asgari Ücretin de üzerinde çalışılarak yasanın belirlediği takvimde hayata geçilmesinin de son derece önemli ve gerekli olduğunu, çünkü ücretlerin topyekûn kendini bu sürece adapte etmesi gerektiğini söyledi.

 “Ülkelerin ve hükümetlerin, Hayat Pahalılığını verirken amacı, enflasyon oranında yükselen fiyatlar karşısında fakirleşmenin önüne geçerek ücreti buna adapte etmektir. Asgari Ücrette de aynı mesele söz konusudur.

Ancak Asgari Ücretin ise Meclis çatısı altında uzun süredir kimse tarafından konuşulmadığını, tartışılmadığını, görüyorum. Sanki gündemde böyle bir mesele yok gibiymiş gibi. Herkes kamu çalışanının maaşına odaklandı.  Hükümet olarak bizler imkânları illaki yoklamak zorundayız ve buna göre de yapılabilecek en iyi hamleyi uygulanacağız.”

“Dar ve düşük gelirliye de hükümetimiz bir rahatlama getirmek adına bir takım çalışmalar içerisindedir” diyen Maliye Bakanı; “şuanda Hayat Pahalılığının maaşlara yansıyacağı artık kesinlik kazanmıştır. Bunun uygulaması ile ilgili de gayretimiz tamamen karşılanması yönündedir. Buna da artık eldeki imkânlar yol gösterecektir” diye konuştu. “

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