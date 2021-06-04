Makine Mühendisleri Odası'ndan binaların yangından korunmasına dair teknik esaslar

Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Binaların Yangından Korunmasına Dair Tüzük yasallaşıncaya kadar, bina yangın güvenliğinde güvenlik zafiyeti olmaması ve mekanik tasarımlarda standartlık sağlanabilmesi için ‘Binaların Yangından Korunmasına ait teknik Esaslar’ TSE standartlarına uygun olarak belirlenmiştir. İlgili TSE standartları Makina Mühendisleri tarafından projelerde esas alınacaktır” dedi.

“Binaların yangından korunması maksadıyla tasarlanacak kuru ve ıslak sistemlerin hortum bağlantılarında 2.5 inç BS standartı rekorları kullanılacaktır” açıklamasını yapan Yarkıner bu açıklamadan önce tasarlanan binalar da dahil, binalarda tasarlanacak ısı, duman ve zehirli gazlardan korunma tasarımlarında uygulanacak standartlar ve kontrollerinin TSE teknik dokümanına uygun yapılması için ihtiyaç duyulan teknik standartların Makina Mühendisleri Odası’ndan alınabileceğini belirtti.



