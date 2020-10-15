Mağusa Mesarya Lions Kulübü, Thalassemia Sağlık Merkezi Yenileme Projesi'ni tamamladı

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanan proje, Mağusa Mesarya Lions Kulübü'nün, 2019 - 2020 Lions Hizmet Dönemi Ana Aktivitesi özelliğini taşıyor.

Yenileme projesi kapsamında, uzun yıllardır bakım ve onarımı yapılmayan Thalassemia Sağlık Merkezi'nin, hasta tanı ve tedavi odası restore edilerek, modern ve insana yakışır bir kullanıma getirildi.

Oldukça geniş kapsamlı yürütülen yenileme projesi, Thalassemia Sağlık Merkezi'nin boya badanası, hemşire istasyonu, sağlık merkezine yapılan yeni bir mutfak, hastaların kan alımı sırasında kullanacakları yemek masaları ve sandalyeleri, kan askıları ve depo odası, perdeler ve yer döşemelerinden oluşuyor. Proje kapsamında komple yenilenen Thalassemia Sağlık Merkezi, Mağusa Mesarya Lions Kulübü'nün hem ana aktivitesi hem de kalıcı projelerinden birisi olarak dikkat çekiyor.

Mağusa Mesarya Lions Kulübü'nün finanse ettiği Thalassemia Sağlık Merkezi'nin yenileme projesi, önümüzdeki günlerde, sağlık merkezinde yapılacak olan bir resepsiyon ile Kıbrıs Türk Halkının hizmetine açılacak.

Ülkemizde ilk kez bir Lions kulübünün böylesi büyük bir projeye imza attığı ana aktiviteyle, Mağusa Mesarya Lions Kulübü toplum hizmeti konusunda farkını ortaya koymakla dikkat çekiyor.

Mağusa Mesarya Lions Kulübü, 2019-2020 hizmet döneminde yapmış olduğu başarılı çalışmaların ardından, merkezi Oak Brook, ABD'de bulunan Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği tarafından Mağusa bölgesinde Mükemmel Kulüp ödülünü kazanan tek Lions derneği olma özelliğini taşıyor.