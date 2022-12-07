LTL’de öğrenciler, hijyen sorunu nedeniyle okulu terk etti

Okullardaki hademelerin eylemi sonucu hijyen sorunu devam ediyor... Lefkoşa Türk Lisesi’nde (LTL) eğitim gören öğrenciler hijyen sorunun git gide artması sonucu okul terk etti.

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgiye göre, hademelerin eylemde olduğu süreçte okuldaki temizliği öğrenciler ve öğretmenler yaptı.

Bugün itibari ile öğrenciler duruma tepki göstererek sınıflar temizlenene kadar derslere girmeyecekleri söyledi. Daha sonrasında ise öğrenciler, hijyen sorunun gerekçe göstererek okuldan ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ise, hijyen sorununu çözmek için başka bölgelerden hademeleri LTL'ye yönlendirerek temizlik işlemini gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU?

LTL Okul Aile Birliği Başkanı Hatice Korukoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na, okula kadrolu hademe istihdam etmesi çağrısında bulunmuştu. Korukoğlu, “Çocukları okula göndermeme dahil her türlü eylemi yapacağız” demişti.