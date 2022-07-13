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LTB Kızılbaş Parkı, 18 Temmuz’da açılıyor

13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:45
LTB Kızılbaş Parkı, 18 Temmuz’da açılıyor

LTB Kızılbaş Parkı, 18 Temmuz’da açılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kızılbaş Parkı, 18 Temmuz Pazartesi günü açılıyor.

LTB’den yapılan açıklamada Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde uzun yıllardır atıl durumda bırakılan alanın belediye tarafından yeniden düzenlenerek Kızılbaş Parkı olarak başkent Lefkoşa’ya kazandırıldığı belirtildi.

Park içerisinde yürüyüş yolu, çocuk oyun grupları, spor alanları, basketbol ve plaj voleybol sahası, kaykay pisti ile yiyecek-içecek alanları, konser ve gösterilerin yapılabileceği amfi de yer alıyor.

Açıklamada, “Her yaştan insanın dilediği gibi vakit geçirebileceği Kızılbaş Parkı sayesinde şehrin yoğun temposundan uzaklaşabilecek olan Lefkoşalıların hem yürüyüş yollarını kullanabilecek, hem de basketbol ve voleybol sahalarında keyifle spor yapabilecekleri” ifade edildi.

LTB’nin şehir sakinlerinin keyifli ve huzurlu zaman geçirebilmeleri için öncelikli olarak mahalle parklarında düzenlemeler yaptığı, ardından mahalle parkının ihtiyaç duyulduğu alanlara da yeni mahalle parkını kazandırdığı hatırlatılan açıklamada, Kızılbaş Parkı ile de LTB’nin, uzun yılların ardından mahalle parkından çok daha büyük bir kapsam ve işleve sahip, toplam 20 bin metrekarelik alanda Kızılbaş Parkı’nı oluşturduğu belirtildi.

Kızılbaş Parkı’nın açılışında, Lol bebekler, Elsa ile yüz boyama ve DJ Serdar Eren açılış etkinliğinde yer alacak.

Saat 19.00’dan itibaren parkın farklı noktalarında beş ayrı etkinlik yapılacak. Ozan Özgenler ile varil boyama, Aycan Akçın ile çiçek tasarım atölyesi, LTB Gençlik Meclisi ile uçurtma etkinliği, plaj voleybolu gösteri maçı ve fastbreak basketbol gösterisi yapılacak.

Bora Altıntaş ve Fiberia BMX ekibi, yeni hizmete girecek kaykay pistinde saat 19.30’da performans ve atölye çalışması gerçekleştirecek. Saat 20.00’de KKTC Cimnastik Federasyonu gösterisi sunulacak, 20.15’te ise Cranberries Advance Dans Gösterisi başlayacak.

Golden Band Cyprus Ateş gösterisi 20.30’da, Golden Band Cyprus Işıklı Su Varili Gösterisi saat 21.00’de ve 21.30’da ise Aysu Mişon ve Lefkoşa Belediye Orkestrası konseri yer alacak.

Tüm etkinliklerin halka açık olduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 13.07.2022 10:54
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