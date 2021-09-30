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LTB-EMAA Çocuk Atölyesi Sergisi açıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) işbirliği ile düzenlenen 2021 yaz dönemi çocuk atölyesi sergisi açılırken, kursiyer çocuklara sertifikaları verildi. 

30 Eylül 2021 Perşembe 12:00
LTB-EMAA Çocuk Atölyesi Sergisi açıldı

EMAA bahçesinde düzenlenen etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, EMAA eş başkanları Gökçe Keçeci ve Zehra Şonya yanında kurs eğitmenleri, kursiyerler, aileler ve sanatseverler katıldı. 

LTB’den verilen bilgiye göre, açılış konuşmasını kurs eğitmenlerinden Ozan Özgenler yaparken, çocuk atölyesi kurslarının sayısının artarak devam etmesinin önemine değinerek, çocuklar ve ailelere teşekkür etti.

KEÇECİ: “SANATIN BİRLEŞTİRİCİ, İYILEŞTIRICI ÖZELLİĞİ VAR”

EMAA Eş Başkanı Gökçe Keçeci ise yaptığı konuşmada, pandemi döneminde kendilerine güvenip çocuklarını emanet eden ve sanatın birleştirici, iyileştirici gücünden çocuklarının yararlanmasını sağladıkları için ailelere teşekkür ederken, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı da belediyenin verdiği desteğin mimarı olarak niteleyerek, iş birliğinin devamını arzu ettiğini belirtti.

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HARMANCI: “LEFKOŞA TÜM RENKLERİN BİR ARADA YAŞADIĞI ŞEHİRDİR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, pandeminin birçok çalışmayı aksattığını, bunlara LTB-EMAA kursların da dahil olduğunu ancak yeniden bu ortamda bir arada olmanın kendisini memnun ettiğini belirtti. 

Bazı dayatmaların en çok çocukları etkilediğini, tümünün evlere kapalı şekilde birçok şeyden mahrum kaldığını ifade eden Harmancı, “Hem eğitimin kesintisiz devam etmesi hem de bu kursların devam etmesi çok önemlidir. Biz bu kursları arttırmayı amaçlıyoruz çünkü bu ülkeyi kurtaracak olan bağnazlık değil sanattır, farklı düşüncelerin çoğulcu yapıda olabilmesidir. Çünkü Lefkoşa, tüm renklerin bir arada yaşadığı şehirdir; Lefkoşa kültür ve sanatın da başkentidir” dedi.


 


 

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Son Güncelleme: 30.09.2021 13:47
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