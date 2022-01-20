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LTB, 151 işyerini denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekipleri, Ocak ayının ilk iki haftasında 151 iş yerini denetledi.

20 Ocak 2022 Perşembe 13:30
LTB, 151 işyerini denetledi

LTB’den verilen bilgiye göre, denetimlerde 1 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 1 birim ürün müsadere edilirken, 2 de imha işlemi yapıldı.

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Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre; “2 spor salonu, 1 kebap salonu, 20 restoran, 3 kafeterya, 3 oto yıkama, 3 oto yıkama, 3 butik hotel, 3 hotel, 28 market, 9 pansiyon, 7 kahvehane, 1 çay salonu, 2 büfe, 42 güzellik/kuaför/berber salonu, 2 anaokulu, 5 gıda deposu, 10 eğitim merkezi, 1 imalathane, 2 fırın, 3 pastane, 1 offlicence” olarak açıklandı.

LTB Zabıta Şubesi ise, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar çerçevesinde güncel Covid-19 pandemisi için alınan tedbirlere karşı denetimlerini sürdürürken, gelen şikayetleri de değerlendiriyor.

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Son Güncelleme: 20.01.2022 14:37
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