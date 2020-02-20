Limasol Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu konuşmasında 1939 yılında tek çalışanı ve tek şubesi ile Limasol'da faaliyetlerine başlayan ve özellikle 1974 yılında yaşanan savaş sonrasında göç yaşamış kuzeye taşınmış ve burada şubeleşme yoluna giderek gelişimini ve büyümesini sürdürmek sureti ile bugün itibari ile 15 şubemiz ve 270 çalışanımız ile faaliyetlerine devam etmektedir. Halkımıza hizmet etmeyi vizyon edindik. inanıyoruz ki çocuklarımza geleceğimizi vaat ederek çalışmalarımızı ileri taşımayı hedeflemiştir. Gerek müşterimiz gerek paydaşlarımız uzun soluklu paylaşım sağlamak bizim için önemlidir. belediye başkanına emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi.

Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler yaptığı konuşmada, Mağusa’da açtığımız özelde Mağusa'da genel de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sağlayacağımız katkı için mutluluk duyuyoruz.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, "Gazimağusa'da yer alması bizi çok mutlu etti. Hayırlı uğurlu olsun emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi.

Konuşmaların ardından kurdale kesimiyle Limasol Türk Kooperatif Bankası Mağusa Elit şubesi açıldı. (MHA)