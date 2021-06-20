Liderlerden Babalar Günü paylaşımı

FAİZ SUCUOĞLU 915 BEĞENİ ALDI

UBP’nin önde gelen isimlerinden ve muhtemel başkan adayı Faiz Sucuoğlu “Seni özlemle sevgiye anıyoruz Babamız” diyerek babası ve annesi ile fotografını paylaştı ve 915 beğeni aldı.

HASAN TAÇOY 900 BEĞENİ ALDI

UBP’nin bir diğer önemli isimlerinden ve başkan adayı olan Hasan Taçoy ise babası ile fotoğrafını uzun bir mesaj ile paylaştı.

Taçoy şunları kaydetti:

“Hayat uzun bir yolculuk. Bu yolculuk, ciddi bir irade, güç ve sevgi gerektirir.

Bu yolculuğun başında, baba vardır.

Gücü öğretir. Sevgiyi öğretir. Siz yola çıkarken, O’nun yanınızda olduğunu bilmek, hayır duasını almak kadar, öğrettikleri ile ilerlemek de önemlidir.

Yol, neresi olursa olsun, aslında hayat yolculuğudur ve siz ilerlediğinizi zannederken, aslında yola çıkarken hayır duasını aldığınız babanızın öğrettiklerini yaşar, yaşatırsınız.

Memleket sevgisini, insan sevgisini, Anavatan sevgisini babamdan miras buldum. Gururla taşıdım, gururla evlatlarıma da emanet ettim. UBP sevgisinde olduğu gibi.

UBP sevgisini de gururla taşıyorum, geleceğe de bu emanetin bilinci ile yürüyorum.

Sevgili babama, öğrettiği her şey için teşekkür ederim. Babam gibi, bu ülke insanı için gerektiğinde canından bile vazgeçmeye hazır olan, bunu mücadelesi ile taçlandıran tüm babaların önünde bir kez daha saygı ile eğilirim.

Bu babalar gününde de ülke sevgimizi, UBP ve insan sevgimizi bir kez daha hatırladım ve dedim ki: İyi ki böyle bir babanın, kitapsız öğreten bir değerin oğluyum.

Bu gurur ve sorumlulukla bana “yürü” denilen yolu yürümeye devam edeceğim.

Babamın, ve tüm babaların, babalar günü kutlu olsun…”

Taçoy’un iletisi 900 kişi tarafından beğenildi.

SANER’E 771 BEĞENİ

Başbakan Ersan Saner, facebooktan yaptığı paylaşımda babasıyla fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

“Akşam eve dönüşü dört gözle beklenen, hafta sonları rüya gibi vakitler geçirilen, “hadi baba atçılık oynayalım” dediğinizde hiç düşünmeden sizi sırtlayan, ne zaman düşseniz el uzatan, dış dünyanın felaketlerine karşı her zaman size kalkan olan, yeri asla dolmayan ve çocuklarımizin serveti olan tüm babalarımızın babalar gününü kutluyorum”

Başbakan Saner’in paylaşımı 19.30 itibariyle 771 beğeni aldı.

TUFAN ERHÜRMAN 1500 BEĞENİ ALDI

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da babası ile çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak: “Tüm babaların babalar günü kutlu olsun...” dedi ve Erhürman’ın paylaşımı da 1500’ün üzerinde beğeni aldı.

KUDRET ÖZERSAY 1000 BEĞENİ ALDI

Paylaşımında fotoğrafa yer vermeyen ve babası hayatta olmayan HP Genel başkanı Kudret Özersay da iletisin: “Babalar günün kutlu olsun Anne, hakkını ödeyemeyiz...” diye yazdı ve paylaşımı 1000’in üzerinde beğenildi.

CEMAL ÖZYİĞİT 112 BEĞENİ ALDI

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de ailesi ile paylaşım yaparak “Geleceğin baba adayları ile birlikte kutlama.Rahmetli babam başta olmak üzere ebediyete intikal edenlere rahmet, hayattakilere sağlıklı uzun ömürler dilerim.Babalar Günü kutlu olsun.” Diye yazarken paylaşımı 112 beğeni aldı.

FİKRİ ATAOĞLU 701 BEĞENİ ALDI

DP Genel Fikri Ataoğlu ise dün, yakın zamanda kaybettiği babası ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak şunları yazdı:

“Baba olmak emek ister, baba olmak fedakarlık ister

Varlıkları ile bizlere daima güç veren, zorlukları göğüsleyerek ailesi için her türlü fedakârlığı üstlenen ve tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yaşam diliyorum.

Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda ilk babalar gününü geçiriyorum. Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var.

Rabbim vefat eden babalarımıza cenneti nasip etsin inşallah.”

Ataoğlu’nun paylaşımı bugüne kadar 701 beğeni topladı.

ERHAN ARIKLI 1100 BEĞENİ ALDI

“Hanımımla Babalar Gününü başbaşa kutluyoruz...” diyen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın paylaşımı 1100’ün üzerinde beğenildi.

MEHMET HARMANCI 800 BEĞENİ ALDI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, facerbooktan yaptığı paylaşımda babasıyla yaptığı paylaşımda fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Babamın, babalık görevini yerine getirmiş hayatta olan ve olmayan tüm insanlarımızın babalar gününü kutlarım. Varlığınız en büyük değerimiz."

LTB Başkanı Mehmet Harmancı'nın paylaşımı 800 beğeni aldı.